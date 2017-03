Ligi 80-aastane iludus ootab uut printsi (6)

Kuressaares on 12 000 euroga müüki pandud 1938. aasta BMW 321, mille mootor veel tänagi kerge vaeva ja mõnusa mörinaga käima läheb.

Eriliseks teeb poole sajandi eest Bakuust toodud uunikumi see, et võõraid juppe selle küljes pole – kõik on puha originaal. Omanikule teadaolevalt teist sellise säilivusastmega mudelit Saaremaal ei olegi.

Selle praegune omanik Marek Vendel ostis auto Märjamaalt ühelt vanahärralt, kes 1960. aastal toonase tallinlasena oli autot Bakuust ostmas käinud.

Härrale maksis see tookord terve aasta palga, aga oli mehe jaoks sama oluline kui naisevõtt. “Nii ta ütles, et samal aastal ostis auto ja võttis naise ning siis võis elu pihta hakata,” rääkis Vendel. Kõnealuse autoga sõitis vanaperemees veel 1990. aastatelgi.

Vendelile jäi auto silma 2001. aastal Märjamaal, omanik oli sellega hiljuti just sinna kolinud. Ta pöördus auto toonase omaniku poole ostusooviga, kuid siis oli auto tema jaoks liialt kallis ja nõnda jäi see ostmata. “Mulle õudselt meeldis see auto, vanaisal oli samasugune olnud ja sealt see pisik mul tulnud ongi,” tunnistas Vendel.

14 aastat hiljem saadi kaubale – vanahärra otsis Mareki ise üles ja pakkus talle autot hoopis teise hinnaga. “Olin vahepeal endale hobiauto juba leidnud, aga hoog oli nii vali sees, et tõin ka selle auto Märjamaalt ära,” märkis ta. Küsimus on aga selles, mitu autot üks mees valmis jaksab ehitada.

Seepärast ta nüüd müügis ongi, et võib-olla on kellelgi veel huvi sellise kena auto taastamise vastu.

Natuke on autokere siit-sealt hõõrdunud. See on Vendeli sõnul sellest, et eelmine omanik oli plaaninud autot üle värvima hakata, kuid see jäi tal pooleli. “Õnneks või kahjuks,” märkis Vendel.

Just auto nii hea säilivus-

aste on see, mis Marek Vendelit juba 2001. aastal üllatas. “Neid autosid sellises komplekssuses tõepoolest enam pole. Enamjaolt on neile paigaldatud tehnika Volgalt-Pobedalt ja palju selliseid autosid on lihtsalt n-ö laiali veetud – on ainult jupid,” rääkis ta. “Sel on tehnika kõik originaal – mootor, sillad, rattad jne. Ilukilpe võib-olla on mugandatud, aga ülejäänu on õige.”

Ehkki Marek Vendelil on autost kahju loobuda, on tal teine nn uunikumist hobiauto, nagu mainitud, samuti olemas – BMW 320. Täpsemalt – kõik selle originaaljupid on kokku kogutud. Et auto kokkupanek nõuab pühendumist ja oma tähelepanu nõuaks ka hõbedane 321, tuli mehel valik teha. Kui auto müümata jääb, Vendel kurb pole. Ise ta seda kaunitari ju nii kangesti endale tahtis.