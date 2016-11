„Ma hõljun taeva all”

Sellist pealkirja kannab kontsert Kuressaare Laurentiuse kirikus 27. novembril kell 17, kus solistideks on Annabel Soode ja Marko Matvere ning neid saadab keelpillidel Ooper-Kvartett.

Annabel Soode on 12-aastane laulja, kes võitis hiljuti toimunud konkursil Võluhääl oma vanuserühmas I preemia. Vaatamata noorele eale on ta juba aastaid üles astunud kontsertidel Eestimaa kirikutes ning Estonia talveaias. Praegu veedavad kvartett ja Annabel palju aega stuudios, kus valmib nende ühine muusikaliplaat 15 looga.

Marko Matvere on vabakutseline laulja ja näitleja. Tema kireks on mustlasmuusika ja rahvalikud lood, kuid pühade eel armastab ta esitada ka klassikalisi aariaid.

Ooper-Kvartett on Rahvusooper Estonia orkestrantidest koosnev ansambel, kes on teinud koostööd paljude erinevate solistidega. Samuti on kvarteti liikmed ise arranžeerinud mitmeid suuremaid teoseid – nt Vivaldi „Aastaajad”, Tšaikovski „Lastealbum”, Griegi „Peer Gynt” ja Mussorgski „Pildid näituselt”.

Süütame koos muusikaga esimese advendiküünla juba eeloleval pühapäeval.

Kerstin Tomson,

Saaremaalt pärit Ooper-Kvarteti liige