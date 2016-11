Onud tähistavad 25. sünnipäeva

Aastaid tantsupõrandaid täitnud ansambel Onud väsimuse märke ei näita ja korraldab Orissaares taas hommikuni kestva tantsuõhtu.

Onud on tänaseks koos musitseerinud juba veerand sajandit. Väikest juubelit tähistatakse laupäeval tantsuõhtuga Orissaare kultuurimajas. Õhtut juhib Andres Karu ja lisaks Onudele astub üles ka Marek Sadam.

Üks onudest, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu ütles, et peale tema on bändis algusest peale olnud Koit Kelder ja Ahto Nellis. Praegu on ansamblis lisaks neile veel Kalev Saar ja Jüri Lamp. “Me puutusime väga paljudes erinevates tegevustes kokku,” meenutas Nõu, et üheskoos käidi nii näiteringis kui ka muusikakoolis. Ühel hetkel muutus bändi tegemine aga konkreetsemaks ja siis otsustati endale ka nimi võtta. “Sõelale jäi Lehmakommionud,” ütles Nõu.

Ahto Nellise sõnul oli bändi loomise ajendiks teatud moel ka stendilt loetud teade, mille oli üles riputanud toonane Orissaare muusikakooli õpetaja Jaanus Põlder, kes praegu juhib Kiviõli kunstide kooli. “Ta pani üles kuulutuse, et kes tahavad bändi teha, tuleksid kindlal ajal kindlasse kohta kokku. Ja siis me kolmekesi põhimõtteliselt sinna ilmusimegi,” rääkis Nellis. Tema sõnul viljeleti algul Põlderi initsiatiivil kantrimuusikat, kuid siis läksid tulevased Lehmakommionud sujuvalt üle tantsumuusikale.

Martti Nõu sõnul on aastate jooksul stuudios salvestatud ka päris oma lugusid. Tantsuõhtutel omaloomingut aga eriti ei esitata. Pigem on bändi repertuaaris läbi aegade tuntud hitid ja aeg-ajalt võetakse midagi värsket juurde, rääkis Nõu, kinnitades: “Kolm tantsuõhtut võiksime vast küll nii teha, et ükski lugu ei kordu.”

Tantsuõhtute kõrval hakati Lehmakommionusid kutsuma ka n-ö soliidsematele üritustele, millega seoses sai Lehmakommionudest viis aastat tagasi lihtsalt Onud. “Punkmuusikat pole me teinud, aga kui kunagi alustasime, siis mõtteviis oli ikka selline, et oleme radikaalsed bändimehed,” muheles Nõu, viidates, et toona tundus nimi Lehmakommionud väga sobilik. Tuli aga välja, et osa ürituste korraldajad hakkasid sellist nime häbenema ega tahtnud seda hästi plakatile panna. “Küsiti, et kas sobib, kui kutsume teid lihtsalt ansambliks,” meenutas Nõu. Nii otsustatigi viimasel ümmargusel sünnipäeval nimevahetuse kasuks.

Praeguseks on Onud tuntud eelkõige pulmabändina ja seda üpris proosalistel põhjustel. “Pulm on selline tore pidu, mida pikalt ette planeeritakse,” selgitas Ahto Nellis, viidates, et pulmadeks otsitakse bändi juba aasta varem, kuid suvepäevade jms pidude korraldajad ärkavad üldiselt hiljem. Nii juhtubki, et suvised nädalavahetused saavad üpris varakult pulmadeks ära broneeritud.

Nellis märkis, et kui 20. sünnipäeval korraldati väga suur pidu, siis sel sünnipäeval ollakse väheke tagasihoidlikumad. “Kui peaks tulema ka kolmekümnes sünnipäev, siis on loota sõud, mida pole enne nähtud,” naljatas ta.