Soomlased küttisid Koki soos noore hundi (4)

Laupäeval lasid soomlased Pasi Hienonen ja Tony Svensson Kuressaare jahialale jäävas Koki soos noore isase hundi.

Võsavillem jäi jahimeeste püsside ette õhtupimeduses peetud hiilimisjahi käigus, kümme minutit enne kella seitset. Hundi tabamine oli juhus, kuna kütid jahtisid tegelikult hirve või põtra.

Jahimeeste esindaja Rein Tammin ütles Saarte Häälele, et soomlased on oksjonilt ostnud aastase jahiõiguse RMK-le kuuluval jahialal ja käivad Saaremaal paar korda kuus. Meeste järgmine jahiretk peaks aset leidma detsembris.

Tammin, kes ise on samas kandis 2013. aastal lasknud kolm hunti, kinnitas, et võsavillemid pole ümbruskonnast kusagile kadunud ja et nüüd taas üks tabati, ei olnud üllatus. “See oli teada, et nad seal toimetavad, sõnas ta, lisades, et on ka ise hiljaaegu kahel järjestikusel päeval hunte näinud, kuid kuni laupäevani ei olnud neist ükski kütikuuli ette jäänud.

Saaremaal on tänavu luba veel ühe hundi küttimiseks.