Sotsiaaltöötajad: teeme oma tööd südamega (FOTOD) (4)

Aasta sotsiaalala töötaja tiitlit jagavad tänavu Kuressaare avahooldaja Vilve Kask ja Orissaare sotsiaalnõunik Aina Sepp-Teevet, aasta tervisepanuse andis aga Andla Rüütel MTÜ-st Orissaare Sport.

“Sain aru, et mind on siia täna kutsutud, aga see, et mind parimaks peetakse, on küll suur üllatus,” tunnistas Kuressaare Hoolekande avahooldaja Vilve Kask, kes kuulutati eile Kuressaares Rüütli spaahotellis maakonna aasta sotsiaaltöötajaks.

Kase esitajaks olid tema kliendid – Kuressaare eakad. “Need on minu inimesed, keda käin aitamas,” tähendas Kask. “Meid on kuus töötajat, hooldatavaid on 17–18. Oleme nende käepikendus, parandame nende elukvaliteeti, teeme oma tulekuga rõõmu.”

Päevas teevad avahooldajad kuus kodukülastust. “Meie töö on kõik, mis puudutab isikuhooldust,” märkis Vilve Kask.

Kuuendat aastat avahooldajana töötava Kase kliendid on nii üksikud eakad kui ka vanapaarid, kelle lapsed või teised omaksed ei ela nendega koos.

“Mulle teeb minu töö rõõmu,” kinnitas kuuendat aastat avahooldajana töötav naine. “Aeg-ajalt tuleb ka raskeid hetki ette, kui pean paluma abi politseilt, päästeametilt või kiirabilt, et saaksin oma kliendi korterisse sisse ja ma ei tea, mis mind ees ootab,” tõdes Kask. “See on kõige kurvem ja valusam, kui ma ei saa enam inimest aidata. Samas on rõõmsaid hetki õnneks palju.”

Aina Sepp-Teevet leidis, et ka sotsiaalnõuniku töö pole ainult muredega tegelemine. “Rõõmusid on ikka ka,” kinnitas ta. “Rõõmu teeb see, kui oled suutnud kedagi aidata või õigele teele suunata, kui keegi tuleb paremini toime või lausa tänab sind.”

Sepp-Teevet tõdes, et sotsiaalnõuniku valdkond on lai. “Õnneks on meil vallas ka tubli lastekaitsetöötaja, kellega saame asju arutada ja plaanida,” märkis ta. Sepp-Teeveti arvates on sotsiaalnõuniku töö juures olulisemaid asju suhtlemisoskus. “Pead oskama inimesi ära kuulata, neisse süveneda,” ütles ta.

Andla Rüütli sõnul on tal hea meel, et Ida-Saaremaa inimesed armastavad liikuda. “Orissaare inimesed on läbi aegade sportlikud olnud – meil on Orissaares mõnus sportlik kogukond,” lausus Rüütel. “Näeme selle nimel vaeva, et kasvatada inimestes igapäevast spordi- ja liikumisharjumust.”

Et inimesi liikuma panna, selleks on vaja eeskuju, leidis Rüütel. Ta lisas, et väga tähtis on saada inimesed liikuma maast madalast. “Selles osas on lasteaedade spordipäev väga vajalik,” rääkis Rüütel. “Kui meie, täiskasvanud, harjutame lapsi juba väikesest peale liikuma, jääb see tervisespordi harjumus neile kogu eluks.”