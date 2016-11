Konkurss-festivalil “Võluhääl” võisteldi eelkõige iseendaga

Möödunud nädala lõpus täitsid Orissaare kultuurimaja taas noored võluhääled kõikjalt Eestist.

Noorte lauljate klassikalise laulustiili konkurss-festivalist “Võluhääl 2016” võttis osa ligi kuuskümmend nelja vanuse­gruppi jaotatud 8–19-aastast lauljat üle Eesti. Žürii esimehe, tunnustatud dirigendi Mikk Üleoja sõnul on teist aastat toimunud “Võluhääl” väga tänuväärne üritus, kus saab ülevaatliku pildi, mis sellel alal Eestis toimub. Nimelt teist sama laia haardega klassikalise laulustiili noortekonkurssi Eestis ei ole. Üleoja märkis, et ootas konkursilt muusikalisi elamusi ja pettuda tal ei tulnud.

Koostöö ooperipäevadega

Oma kõnes toonitas žürii esimees, et niisugusel konkursil sõltub alati paljugi teiste lauljate tasemest, osavõtjate arvust jne. “Kuhu iganes te ei platseeruks, see on alati suhteline,” rääkis Üleoja. Konkursid on tema sõnul aga olulised, kuna need innustavad lauljaid oma piire nihutama. Need on kohad, kus lauljad arenevad ja kasvavad. “Te konkureerisite ainult iseendaga ja olete kõik ennast võitnud,” kiitis ta osavõtjaid. Lisaks Üleojale kuulusid žüriisse hääle- ja esinemise treener Katri-Liis Vainio ning laulja Aile Asszonyi.

Tänavuse “Võluhääle” võitjad astuvad üles 14. juulil Kuressaares Saaremaa ooperipäevadel. “Võluhääle” kunstiline juht, Kuressaarest pärit ooperilaulja Triin Ella ütles, et tema suur unistus on olnud teha koostööd Saaremaa ooperipäevadega ja pikaajaliste läbirääkimiste teel sai see ka teoks. Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk ja ooperipäevade korraldaja, Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten saatsid laupäevase galakontserdi eel “Võluhääle” osalejatele ka videotervituse.

Ella märkis, et “Võluhääle” konkurss on justkui harjutus eluks kõigile neile, kes kavatsevad valida klassikalise laulja elukutse. “Tulevikus viib nende tee prooviesinemiselt prooviesinemisele ja siis kas palgatakse või ei palgata. Sellega tuleb harjuda,” selgitas ta, viidates, et laulja elukutse võibki tihtipeale kaasa tuua kibedaid äraütlemisi.

Parimad saarlased

Saare maakonnast pälvis parima koha Iris Sepping Orissaare muusikakoolist, kes oli noorimate seas kolmas. Tema juhendaja Anne Kann kiitis, et Iris on julge laulja, kellel on juba välja kujunenud oma arvamused. “Näiteks otsustas ta ise, millist laulu konkursil laulda tahab ja andis sellest nii suure veendumusega teada, et olingi pärast väikest mõtlemist nõus laulu kavas välja vahetama,” lausus ta ja rõõmustas, et Irise suurt keskendumisvõimet märkas ka žürii.

8–10-aastaste seas esikoha võitnud Lee Holm Tartu laulustuudiost Fa-Diees on samuti Saaremaa juurtega. Vanimas vanuserühmas pälvis eripreemia parima a cappella laulu eest Marju Pilv, kes on lõpetanud Orissaare muusikakooli ja õpib sellest õppeaastast Georg Otsa nim Tallinna muusikakoolis klassikalise laulu erialal. Üks kontsertmeistrite preemiatest läks Kairit Levitile Orissaare muusikakoolist.

TULEMUSED

I vanusegrupp, 8–10-aastased

I koht – Lee Holm, juhendaja Ingrid Otti

Lee Holm, juhendaja Ingrid Otti II koht – Marii Heleen Matesen, juhendaja Külli Kiivet

Marii Heleen Matesen, juhendaja Külli Kiivet III koht – Iris Sepping, juhendaja Anne Kann

Eripreemiad

artistlikkuse eest – Sofia Selivanova, juhendaja Yana Balakina

Sofia Selivanova, juhendaja Yana Balakina parima a cappella laulu eest – Oskar Kiilberg, juhendaja Külli Kiivet

– Oskar Kiilberg, juhendaja Külli Kiivet kindla intonatsiooni ja pehme fraasi eest – Anette Ella, juhendaja Thea Paluoja

II vanusegrupp, 11–13-aastased

I koht – Annabel Soode, juhendajad Kerstin Tomson ja Triin Ella

Annabel Soode, juhendajad Kerstin Tomson ja Triin Ella II koht – Aleksander Aruoja, juhendaja Thea Paluoja

Aleksander Aruoja, juhendaja Thea Paluoja III koht – Sille Reinsalu, juhendaja Rena Bõkova

Eripreemiad

parima a cappella laulu eest – Anett Rajaste, juhendaja Made Ritsing

Anett Rajaste, juhendaja Made Ritsing loomuliku vokaali eest – Joanna-Maria Suurmets, juhendaja Tiia Puhvel

Joanna-Maria Suurmets, juhendaja Tiia Puhvel artistlikkuse eest – Hella-Hildegard Niitra, juhendaja Made Ritsing

III vanusegrupp, 14–16-aastased

I koht – Karl-Mathias Saarse, juhendaja Tiiu Schütz

Karl-Mathias Saarse, juhendaja Tiiu Schütz II koht – Karl-Markus Kaiv, juhendaja Tiia Puhvel

Karl-Markus Kaiv, juhendaja Tiia Puhvel III koht – Anastasia Šepilenko, juhendaja Triin Ella

Eripreemiad

parima a cappella laulu eest – Annaliis Telgmaa, juhendaja Külli Kiivet

Annaliis Telgmaa, juhendaja Külli Kiivet tuleviku lootus – Kristjan Häggblom, juhendaja Merle Mets

Kristjan Häggblom, juhendaja Merle Mets tervikliku esituse eest – Melissa Maisla, juhendaja Maie Kala

IV vanusegrupp, 17–19-aastased

I koht – Darja Gusseinova, juhendaja Rena Bõkova

Darja Gusseinova, juhendaja Rena Bõkova II koht – Henrik Tamm, juhendaja Tiia Puhvel

Henrik Tamm, juhendaja Tiia Puhvel III koht – Laura-Retti Laos, juhendaja Eha Pärg

Eripreemiad

parima barokkaaria eest – Martin Karu, juhendaja Risto Joost

Martin Karu, juhendaja Risto Joost artistlikkuse eest – Darja Gusseinova, juhendaja Rena Bõkova

Darja Gusseinova, juhendaja Rena Bõkova säravalt humoorika esituse eest – Joanna-Marion Lõhmus, juhendaja Kristina Vähi

Joanna-Marion Lõhmus, juhendaja Kristina Vähi erilise tämbri ja potentsiaali eest – Viktoria Lõkova, juhendaja Rena Bõkova

Viktoria Lõkova, juhendaja Rena Bõkova parima itaalia keele tunnetuse eest – Henrik Tamm, juhendaja Tiia Puhvel

Henrik Tamm, juhendaja Tiia Puhvel parima a cappella laulu eest – Marju Pilv, juhendaja Tarmo Sild

Juhendajate preemiad

Tiia Puhvel – häälesõbraliku juhendamise eest

häälesõbraliku juhendamise eest Rena Bõkova – tundliku vokaalse suunamise eest

Kontsertmeistrite preemiad

Katrin Peitre

Kairit Levit

Eripreemia laulustuudiole FA-Diees õpilaste artistlikkuse eest

Orissaare muusikakooli eripreemia – Marju Pilv, juhendaja Tarmo Sild