Ariste vissi pääseb tapale viimisest

Pärnumaal elav heasüdamlik pere on valmis Ariste külas näguripäevi näinud lehmale “pensionipõlveks” peavarju pakkuma.

Saaremaa veterinaarkeskuse otsusega praeguselt omanikult äravõetava lehma tervise kontrollimiseks otsib MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu veterinaari. “Lehma sõrad on vaja värkida,” lausus MTÜ juhatuse liige Edit Annusver. “Looma sõrad on deformeerunud, kuna ta on olnud kogu elu põlvini sõnniku sees ja pehme pinnase peal.”

Annusveri sõnul võtab Triinu-nimelise lehma endale pere, kelle oma lehm suri vanadusse.

“Ilmselt järgmisel nädalal organiseerime transpordi ja vana loom saab uude koju,” lausus Annusver.

Esmaspäeval tõid turvakodu esindajad talust ära neljast kassist kolm, kes kätte saadi. Annusveri hinnangul oli talu perenaine koostööaldis. Kaheksast koerast ühele pakuti hoiukodu Viljandimaal.

“Tema saame ehk ära viia siis, kui Pärnumaale lehma viima läheme,” märkis Annusver. Kahele koerale pakuti aga hoiukodu Tallinnas. Kaks koera on valmis võtma Valjala vallas elav inimene. “Neile koertele oleks aga vaja aedikut,” ütles Annusver.

Lemmikloomade turvakodu kutsub üles inimesi, kes on valmis aediku ehitamist materjaliga toetama, endast teada andma.

Mis saab kahest ketikoerast, on praegu alles lahtine, kuna koerad on juba vanad ja kurjad ning neile hoiukodu leida on raske. “Üks koertest, keda pidasime kolmeaastaseks, on tegelikult hoopis kümneaastane,” tõdes Annusver. “Mis nende koertega teha, vajab põhjalikku läbimõtlemist. Võib-olla oleks üks võimalus jätta ketikoerad praegusesse koju, aga peret loomadele paremate tingimuste pakkumiseks aidata? Selleks peab aga ka koerte omanik ise koostöövalmis olema.”

Edit Annusveri sõnul on talu loomade aitamiseks raha annetatud. “Raha taha ei jää kliiniku protseduurid ega loomade transport,” kinnitas ta.