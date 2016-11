Ema ja tütar toodavad Saaremaa punavetikast kreeme

Sel sügisel on tähelepanelikumad ehk silmanud teatud kohtades müügil uut saaremaist kosmeetikat, MUKK nimeks. Tooteid valmistavad ema ja tütar, Gerda Aus ja Sabine Suuster.

Saaremaal käsitsi valminud nahahooldussari kannab endas kohaliku tooraine väärtust, vahetu valmistamise erilisust ning inimese ja looduse tugevat sidet, tunnistavad kreemitootjad ise oma tegemisi.

Nagu öeldud, MUKK ongi kahe saare naise ettevõtmine. “Pakume käsitsi valmistatud ja looduslikke käsitöökreeme, mis on valmistatud Saaremaal, ja aktiivainena kasutame Saaremaa rannikult korjatud punavetikat,” selgitas Sabine Suuster.

Idee sai emal-tütrel alguse isiklikust vajadusest kasutada naturaalset kosmeetikat ning isevalmistatud alternatiivide vastu hakkasid huvi ja vajadust tundma ka nende tuttavad. Kaasates lähedasi ja tuttavaid, arvestati ja korrigeeriti toodete hooldavat mõju vastavalt tagasisidele.

Tänu ema-tütre suhtele on MUKK-toodetes keskne roll iluga seotud õpetuste ja väärtuste edasiandmisel. MUKK ise tähendab ju murdes kaunist ja nägusat. “Põhilised väärtused, mis kogu kontseptsiooni juures oluliseks said, on kohalik tooraine, käsitsi valmistamine ning inimese ja looduse vaheline side,” selgitasid kreemitootjad.

Sabine ja Gerda tõdesid, et paljud inimesed on kaotanud puutepunkti loodusega, mis väljendub läbi ülitundlikkuse ja allergiate. Kui meie esiemad-isad valmistasid vastavalt vajadusele ise käsitsi kosmeetikume, ravimeid, riideid, siis tänapäeval on need oskused taandunud. “Meil on hea meel läbi MUKK-toodete seda teadlikkust taas tõsta ning pakkuda värsket, ehedat ja orgaanilist valikut,” kinnitasid Suuster ja Aus.

Esimesed kosmeetikatooted valmisid emal ja tütrel koos eneseharimise ja katsetustega juba mõni aasta tagasi – 2009. aastal. MUKK-tooted tulid müügile aga sellest sügisest. Saaremaise käsitöökreemi turustamine toimub edasimüüjate kaudu. Tallinnas on näokreemid, kätepalsam ja jalasalv müügil loomelinnaku kaupluses Mimesis ja Arsenali keskuses Bio4You poes.

Kuressaares saab MUKK- tooteid osta GOSPA salongist, Kingikambrist ja Saarte Sahvrist.

Kõik MUKI kreemid koosnevad looduslikest koostisainetest ning on parabeenide, mineraalõlide ja sünteetiliste säilitusainete vabad. Nad sisaldavad nahale kasulikke rasvhappeid, vitamiine ja antioksüdante. Toodete aroom saavutatakse tänu erinevate eeterlike õlide kombinatsioonidele ning suur osa koostisest on orgaanilist päritolu.

Mis puutub punavetikasse, siis sisaldavad kõik MUKI tooted furtsellaraani, mida valmistatakse Saaremaa rannikul kasvavast punavetikast Furcellaria lumbricalis.

Furtsellaraan on anioonne sulfateeritud polüsahhariid, mille mineraalid stimuleerivad kõiki rakufunktsioone ja tugevdavad naha immuunsüsteemi. Lähemalt saab kreemide kohta lugeda http://www.mukk.eu.