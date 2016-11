Hooldekodu laiendamine algab uuel aastal

Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimine ja laiendamine läheb lahti uuel aastal.

“Leping on sõlmitud ja projekteerimine käib,” ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam.

Ehitab OÜ Arens Ehitustööd OÜ, projekti teeb OÜ Kuressaare Kommunaalprojekt.

Praeguse hooldekodu eluruumid ja pindala ei vasta kehtivatele nõuetele.

Kihelkonna vallavolikogu revisjonikomisjon nentis valla hooldekodus korralist kontrolli tehes, et majas on suur puudus duširuumidest – 24 hoolealuse ja 10 töötaja jaoks on neid vaid üks.

“Kui praegu on üks dušikoht, siis tulevikus on neid viis,” ütles vallavanem. “Kuna hoolealuste seas on ka lamajaid, siis on arvestatud ka sellega, et inimesi saaks raamil pesta.”

Rekonstrueeritud ja laiendatud hooldekodus saab olema 37 kohta.