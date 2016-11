Karalasse Linnusaarele ehitatakse joogamaja

Möödunud aastal koos abikaasaga Karalasse kodu ostnud joogatreener Liina Elvik-Ranveet avab oma valdustes Linnusaarel joogamaja.

“Plaanime ehitada joogamaja, kus hakkavad toimuma igasugu kursused ja laagrid,” ütles kundalini jooga õpetaja joogatreener Liina Elvik-Ranveet, kel praegu on oma joogastuudio Tallinnas Telliskivi loomelinnakus.

aastal koos abikaasa Ats Vooglaiuga Karalas Linnusaarel maja soetanud Liina Elvik-Ranveet on külas peetud saama- ja saunapäeval juba kahel korral joogatunni läbi viinud, kuid pärast maja valmimist läheb asi tõsisemaks.

“Kindlasti hakkab seal toimuma rohkem tegevust, mitte ainult minu oma tunnid,” rääkis joogatreener. “Plaanime siia tuua ka mõned oma sõbrad välisõpetajad, kes on väga inspireerivad ja toredad.”

Linnusaare peremees Ats Vooglaid rääkis, et joogamaja pidi valmis saama juba sel aastal, kuid paraku venis vallast projekteerimistingimuste väljastamine kahe kuu peale. Postidele rajatavas puithoones on koos eeslavaga ette nähtud ligi 80 m2 pinda, maja klaasist seinad tagavad kahest küljest merevaate ja lamekatus kaetakse muruga.

Hoone majandamiseks äriühingut ei looda, sest Vooglaiu sõnul ei tasu ettevõtmine end äriliselt ära.

Rääkides lühidalt Karalasse sattumise lugu, tunnistas Ats Vooglaid, et esmalt plaanisid nad osta krundi “Tallinna lähedalt Muhumaalt”, kuid selle asemel jõuti välja Saaremaa kõige kaugemasse otsa.

“Muhus olid kinnisvarahaid kõik üle käinud, seal olid saada vaid kitsad siilud, meie Karala krunt on aga 3,5 hektarit,” lausus Vooglaid.

Liina Elvik-Ranveet ütles, et Karala mõjub nagu ilmaserva äär. “See on imeline koht, väärt seda, et Tallinnast siia 4–5-tunnine sõit ette võtta.”

KUNDALINI JOOGA

Eesti kundalini jooga õpetajate ühingu kodulehelt võib lugeda, et joogide poolt aastatuhandete vältel väljatöötatud kundalini jooga on pärit Indiast ja jõudis läände 1969. aastal. Eestisse tõi kundalini jooga koreograafi ja tantsijana tuntud Marika Bloss-

feldt. Praegu tegutseb Eestis üle 40 rahvusvaheliselt sertifitseeritud kundalini jooga õpetaja. Kundalini jooga hõlmab füüsilisi harjutusi, hingamistehnikat, kehaasendeid, kätehoiakuid, loitsimist, lõdvestusi ja meditatsioone.