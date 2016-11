Kaubamajja tuleb pop-up pood

29.–30. novembril avatakse Saaremaa kaubamajas Kuressaare ametikooli disainiõppesuuna nahatöö õpilaste pop-up pood ja tasuta töötuba.

Pop-up pood “Kenasti nahkas!” on kaheks päevaks loodav müügipind, tasuta töötuba ja infolett, kus nahatöö eriala 2. kursuse õpilased tutvustavad ehtsat nahka, selle omadusi ja nahatöö võimalusi.

“Inimesed pöörduvad üha enam looduslike toiduainete, naturaalsete tekstiilide ja ka naturaalsete nahkesemete poole,” selgitas ehtsa naha kui materjali viimastel aastatel kasvanud populaarsust nahatöö õpilane Kai Koitla.

Pop-up poest on võimalik osta nahkesemeid, mis õpilased on tundides valmistanud. Kõigi pop-up poe külastajate vahel, kes on ehtsa naha omadusi käsitleva väikese viktoriini läbinud, loositakse välja põnevaid ehtsast nahast auhindu.