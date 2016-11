Kuressaare linnavalitsuse liikme kohalt lahkuva Simmo Kikkase asemele on Saarte Hääle andmetel tugev kandidaat Tiit Kaasik.

Linnapea Madis Kallase sõnul peaks volikogu SDE fraktsioon võimalikke kandidaate arutama reedel. Kandidaat tahetakse volikogule kinnitamiseks esitada detsembris.

Kallase sõnul on nimesid läbi käinud mitmeid. Ta ei eitanud, et üks nendest on olnud Tiit Kaasik.

Mida Tiit Kaasik ise asjast arvab, loe juba homsest Saarte Häälest.