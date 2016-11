Kihelkonnal plaanitakse oreli restaureerimist

Kihelkonna kiriku 1805. aastast pärinev orel vajab kõpitsemist, kuna väärikas eas muusikainstrumendi detailid pole enam parimas korras.

Kihelkonna Mihkli koguduse õpetaja Rene Reinsoo tõdes, et kõik registrid enam ei tööta ja vahel jäävad ka mõned klahvid kinni. “Nii juhtus mõne aasta eest, kui organist Piret Aidulo saatis Kihelkonna kirikus kontserdil Ain Angerit ja üks vile ei tahtnud kuidagi vait jääda,” tõi ta näite.

“Restaureerimise vajaduse tõi pisut enam kui kahekümne aasta eest esile Stockholmi oreliekspert Göran Grahn, kui ta tegi siin uurimust ja kinkis kogudusele omalt poolt oreli restaureerimise tegevuskava,” märkis Reinsoo. Toona oli kirikul põletavamaid muresid, kuid nüüdseks on kirikul juba 15 aastat uus katus peal ja kirikuhoone sisetöödega on samuti kaugele jõutud. Seega on taas hakatud konkreetsemalt oreli peale mõtlema ja küsitud ka orelimeistritelt hinnapakkumisi. Reinsoo täpsustas, et oreli sisu tehnilised tööd läheksid kahe pakkumise järgi maksma ligi 90 000 eurot. Instrumendi esikülje ehk prospekti töödeks hinnapakkumisi saadud veel ei ole.

Paarikümne aasta eest loodud Kihelkonna kiriku oreli restaureerimise ühingu arvele on praeguseks kogunenud 27 500 eurot. “Plaanin kevadisse PRIA taotlusvooru projekti kirjutada ning püüame puudujääva osa ka juurde leida,” märkis Reinsoo ja lisas, et saadud hinnapakkumised kehtivad tuleva suve alguseni. Oreli restaureerimise tarbeks saab annetada ühingu kontole EE972200001120154738.

Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor Keidi Saksa sõnul on Kihelkonna kirikus olev Oreliprospekt J.A.Stein, 1805 (puit) kunstimälestisena kaitse all ja tegemist on ühe haruldasema ning vanema suures osas säilinud kirikuoreliga Eestis.