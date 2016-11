Koit sai Kuldnõela!

18. novembril tähistas kodukultuuriselts Koit Mustjala põhikoolis oma 20. sünnipäeva.

Nimi Koit on pärit ühenduselt, mis tegutses Mustjalas esimesel iseseisvusajal. Põhiliselt tegeleb selts käsitööga. Erinevaid tehnikaid on aastate jooksul kasutatud palju ja kauneid töid on valminud rohkesti.

Seltsi naised on alati valmis jõu ja nõuga abistama valla üritustel. Ei olegi vist olnud üritust Mustjala vallas, kus nad poleks kaasa löönud.

Sünnipäevale oli Koit kutsunud kõik oma sõbrad. Kingituseks oli igal valla taidlusringil esinemine. Naisrühm Kuldking tantsis, kauneid viise kandis ette segakoor Mustel, õnnitlused tõi ka meie memmede tantsurühma juhendaja. Võhma naiste viimase tantsu ajal haarati kaasa ka saalis olijad. Rahvamaja bändi Collection eest olid väljas Kalle ja Enno Kolter.

Võhma külaseltsilt sai meie Koit oma 20 tegutsemisaasta eest Kuldnõela auhinna. Selle on nad vääriliselt välja teeninud. Palju jõudu, tervist ja tegutsemistahet veel pikkadeks aastateks meie armsatele Koidu naistele!

Edith Viira, Mustjala rahvamaja juhataja