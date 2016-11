Koome oma ajateenijatele 150 paari sooje sokke!

Naiskodukaitse (NKK) Saaremaa ringkond koos Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl kutsuvad juba kaheksandat korda kuduma ja kinkima kõigile Saare maakonna ajateenijatele jõuluks paar kodusaarel kootud sooje villaseid sokke.

NKK Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr (pildil) innustas kõiki, kes vähegi kududa oskavad, kindlasti sokke kuduma. “See on hoolimine, märkamine, kodutunde loomine ja noormeestele teada andmine, et me ootame ja vajame neid kodusaarele tagasi,” rääkis Kirr. Jõulud on ju ikka kingituste tegemise aeg ning miks mitte selgi aastal koduselt sooje sokke kinkida.

Võib-olla on see ka n-ö kodusolijatele väikseks meeldetuletuseks, et see on võimalus neile anda oma panus riigi ja ajateenimise edukusse. “Eks me kõik vaja ju soojust ja hoolimist – turvatunnet,” märkis Kirr.

Sokkide üleandmine saare noormeestele on alati olnud südantsoojendav. “On näha olnud, et poisid ootavad. Nad on nagu väikesed lapsed – silmad säravad, oodatakse-vaadatakse õhinal ja vahetatakse omavahel, et näe, mul on ruudulised ja sul on triibulised,” kirjeldas Mare Kirr.

Sokkidesse võib iga kuduja-sokiannetaja pista pisikese üllatusena ka midagi magusat. Olgu selleks siis šokolaad või kommid. Mare Kirr lisas, et sedakorda võivad sugulased, tuttavad, sõbrad oma poistele saata ka nimelisi sokipaare ja väikseid kinke. “Organiseerime need kohale ja nimeliselt kätte,” kinnitas Kirr.

Muidugi tuleks sokipaari juurde kirjutada ka kuduja nimi. Seda kasvõi selleks, et kingisaaja teaks hiljem, kelle kootud sokid tema varbaid soojendavad.

Sellel aastal on kingiootajaid ligi 150, seega on viimane aeg varrastel käia lasta, et sokid õigeks ajaks valmis saada. Kudumisel võib seejuures silmas pidada jalanumbreid 43–47. Lisaks ajateenijatele lähevad sokid piirivalvelaev Valve meeskonnale ja Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan meeskonnale.

Hiljemalt 18. detsembriks tuleks kõik sokid toimetada kogumispunktidesse, mida on üle Saare maakonna päris mitu. Sokkide kogumispunktid asuvad Kuressaares Väljaku tn 5 Kaitseliidu maleva staabis ja Tallinna tn 9 Saarte Hääle toimetuses.

Orissaares võib sokid viia raamatukokku ja Kirde poodi, Tornimäel koolimajja, Salmel lasteaeda ja Leisis vallamajja. Kätte saavad Saaremaa ajateenijad oma sokid vahetult enne jõule.