Leisi volikogu lükkas otsustamise edasi

Leisi vallavolikogu lükkas esmaspäeval edasi hääletamise Saaremaa vallaga liitumise üle ega võtnud seisukohta Pöide valla väljakäidud nelja omavalitsuse liitumisettepaneku suhtes.

“Mõtlesime, et olukorras, kus me oleme andnud haldusreformi seaduse kohtusse, on naeruväärne olla esimeste seas, kes suure valla poolt hääletavad,” ütles Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa, kelle sõnul tuleb ühendvallaga liitumine hääletamisele veel selle kuu lõpus.

Vallavalitsuse ettevalmistatud eelnõude sõnastus pooldas Leisi valla liitumist Saaremaa vallaga ja äraütlemist Pöide vallale, kelle eestvedamisel toimusid nelja valla läbirääkimised Ida-Saare valla loomiseks.

Kuna uus peaminister Jüri Ratas on andnud mõista, et valdade liitumisel oluliseks peetud 5000 elaniku alampiiri võib suhtuda ka mööndustega, siis plaanib Leisi volikogu nende möönduste võimalike piiride kohta infot hankida.

“Meie inimesed on valitsuse poole pealt uurinud, et kuidas see asi jääb, aga ega midagi selget ei ole veel,” ütles Kandimaa. Tema sõnul sõltub Leisi valla lõplik otsus palju ka sellest, kas Orissaare vald otsustab liituda Saaremaa vallaga.

Lisaks tekitas vallavolikogu liikmetes küsimusi asjaolu, et Leisi vallavalitsus avaldas vallalehe oktoobrinumbris ilma autori nimeta artikli “Haldusreform otsustamise ootel”, mille tonaalsus ja ühendvalda pooldavad argumendid erinesid oluliselt seni vallavolikogus valdade liitumist käsitlenud seisukohtadest.

Et artiklis väljendatud seisukohtade osas ei küsitud volikogu liikmetelt kui otsustajatelt mingit arvamust ja see ilmus enne rahvaküsitluse korraldamist, võib artikli koostajatele vallavalitsusest ette heita kavatsust küsitluse tulemusi mõjutada.

Ühise omavalitsuse moodustamise poolt oli 57% Leisi vallas korraldatud küsitluses osalejatest ja vastu oli 43% küsitluses osalejatest. Küsitluses osales 7,7% osalemise õigust omavatest isikutest.

Leisi VV haldusreformist

Saaremaa osas on kõige tõenäolisem Saaremaale ühe omavalitsuse tekkimine.

Kuna Ida-Saaremaa moodustamise läbirääkimised on raugenud, on see variant vähetõenäoline.

Saaremaa on ka liiga väike selleks, et siia moodustada 3 omavalitsus,t nagu on pakutud, näiteks Kuressaare eraldi, lisaks Lääne-Saare ja Ida-Saare.

On raske mõista ka väljakäidud Ida-Saare koosluse loogikat: Leisi koos Orissaare, Pöide ja Laimjalaga.

Väljavõtted Koduvallast