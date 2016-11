Linn võtab veesilma omale

Kuna Tallinna tn 61a tegutsev Audi keskus ei ole huvitatud kinnistul asuva amortiseerunud purskkaevu edasisest kasutamisest, kaalub linnavalitsus ideed tuua veesilm täies mahus linnale kuuluvale Tallinna tänava maale.

Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on Tallinna tn 61A asuval Reval Auto Esindused OÜ Kuressaare esinduse kinnistul olev purskkaev amortiseerunud ja nõuab edasiseks kasutamiseks investeeringuid. Kuna firma soovib purskkaevu rekonstrueerimisest ja tulevasest hooldamisest loobuda, samas on aga käimas Tallinna tänava rekonstrueerimine, on linnavalitsus võtnud kaalumisele idee tuua veesilm täies mahus Tallinna tänava maale, mis ühilduks kogu peatänava uuendamise kavadega.

“Kuna Reval Auto Esindused OÜ-ga purskkaevu hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks mingit siduvat lepingut eelnevalt sõlmitud ei ole, siis on linnavalitsus tellinud eskiisprojekti praeguse purskkaevu ala uueks lahenduseks,” selgitas Mäeker.

Abilinnapea lisas, et uus purskkaevu ala on eelnevast väiksem ja asub terves ulatuses linna maal. “Edaspidi kuulub selle hooldamine Kuressaare Linnamajanduse pädevusse. Selleks, et projekti saaks ellu viia, loovutab kinnistu omanik osa oma maast linnale, ülejäänud maa-alal tekib võimalus parkla laiendamiseks,” selgitas ta.

Purskkaevuga veesilma ümberkolimise plaaniga seoses korraldab linnavalitsus 1. detsembril rajatise kujunduse teemal avaliku arutelu, mis toimub kell 16 Kuressaare linnavalitsuse II korruse nõupidamistesaalis (Tallinna 10). Veesilma uue lahendusega on võimalik tutvuda linna kodulehel, lahendusest antakse ülevaade ka 1. detsembri linnalehes.

Lahendus Tiina Tuulikult

Purskkaevuga veesilma ideekavand on sündinud koostöös suurte kogemustega maastikuarhitekti Tiina Tuulikuga.

Idee kohaselt eraldab veesilma tagumine sein parkimisala tänavaalast. Tänavaalale tekib väga madala veega (ca 10 cm), seega hõlpsasti puhastatav ja möödujatele ohutu veepind. Vee liikumise tagab valge seina taga olev purskkaevu mehhanism, mis tekitab kaares langeva veejoa. Veejoa ja tagaseina kaarjad motiivid haakuvad Audi keskuse kaarja katusega. Veepind muudetakse elavaks veealuse valgustusega.

Vahemüüri valgele alale saab anda kujunduse. Praegu on valgele seinale paigutatud linna logo, kuid seda on võimalik stiliseerida, kasutades logo motiivi “Ajajoon”.