Majutusasutuste käibemaks ei tõuse

Täna ametisse astuv uus valitsus lubab oma programmis ära jätta uueks aastaks kavandatud majutusasutuste käibemaksu tõusu üheksalt protsendilt neljateistkümnele.

MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup ütles, et teade majutusteenuste käibemaksumäära tõusu tühistamisest on ühingu liikmetele ja turismisektorile tervikuna igati hea uudis. “Rahvusvahelisel turul konkureerime ikkagi lõpphinna pärast ja iga majutatud inimene on tulus kogukonnale laiemalt,” sõnas ta.

Oolup lisas, et Saare maakonna turismisektor ei ole sellel aastal rõõmustada eriti saanud. “Praamihinna tõus, alla oma potentsiaali lennuühendus, uusi laevu pole ning rahvusvahelisi külastajaid jääb üha vähemaks. Investeeringuid sektori arengusse ei ole tehtud kuigi palju. Seega on tõesti hea, et riik otsustas Saare maakonna turismisektorile vinti mitte peale keerata,” tõdes ta.