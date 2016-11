Maksusüsteem olgu lihtne

“Olen seda meelt, et maksusüsteemi annab teha veel lihtsamaks, veel motiveerivamaks,” ütles maksu- ja tolliameti peagi ametist lahkuv peadirektor, saarlane Marek Helm möödunudnädalasel kohtumisel Saaremaa ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega.

Olen juhina strateegia või visiooni usku. Selleks, et viia riiki tervikuna edasi, peab olema väga tugev visioon, kuhu ja kuidas ühiskond areneb ja mis on eesmärk.

Võite ju naerda, aga umbes aasta tagasi sai mulle selgeks, et tegelikult maksu- ja tolliamet ju ei kogu makse – enamik maksurahast antakse vabatahtlikult. Et me nimetame seda kogumiseks, on liigne eneseupitamine.

Raha suurus, mida riik maksutuludena saab, sõltub paljuski sellest, kuidas majandusel läheb. 2012. aasta ja 2016. aasta maksutulude vahe, mis jääb keskvalitsusse teenuste pakkumiseks, on suurenenud 1,5 miljardit. Seda vaid viie aastaga. Kui vaatame tagasi 2012. aastasse – ei tundu, et meil läks toona väga halvasti. Kas me aga kodanikena teame, kuidas ja mis on paremaks läinud?

Oleme maksu- ja tolliametile uut strateegiat kokku pannes mõelnud, mis on selle asutuse tegelik eesmärk. Ning kuidas jõuda kaugemale sellest, et lihtsalt võtad raha vastu ja püüad midagi kas või näiliselt kontrollida.

Aeg on edasi minna

Aeg on arengus edasi minna. Julgen seda väita seepärast, et nii tugevat maksumoraali kui on maksumaksjate seas praegu, pole Eestis varem olnud.

Kuigi vähemalt 1000-euroste tehingute deklareerimise kohustus ärritas paljusid, toob see varimajandusest tagasi ligi 100 miljonit eurot aastas. Töötamise register tõi ühe aastaga uuesti pildile 22 000 töötajat, kes töötasid varem “mustalt”. 2012. aastal võtsime luubi alla piirikütuse teema ja oleme suutnud ohjeldada kasutatud autode maaletoomisega seotud pettusi.

Minu sõnum avalikkusele ja poliitikutele on: varimajanduses on kindlasti veel raha, aga see muutus, et ehitusettevõtetes või restoranides ei makstaks enam ümbrikupalka, saab tulla vaid riigi ja ettevõtjate koostöös. Ebaausa konkurentsi vähendamise huvi peab olema kõikidel osapooltel, samuti on see ühiskonna arengu ja maksumoraali küsimus.

Meie maksukogumise efektiivsus on üsna kõrge. Kulutame oma süsteemi üleval hoidmiseks paljude riikidega võrreldes oluliselt vähem raha. Kõrgemat usaldusväärsust ei maksa enam tahta, vastasel juhul ei saa me makse kokku.

Maksud tulevad ettevõtlusest ja täpselt selles ulatuses, kui see ettevõtluse ellujäämiseks või arenguks võimalik on. Ettevõtteid ei looda maksude maksmiseks, vaid tulude teenimiseks. Märkan seda, et lausele “toetame ettevõtlust” suudetakse riigi – ja ka maksuameti – poolt praegu sisu anda veel üsna vähe.

Aasta tagasi panime aluse mõttele arendada uut e-maksuametit, pakkuda ettevõtetele ajakohasemat lähenemist ja lahendust. Pole ju mõtet ehitada samade nuppudega sama masinat, ainult et teist värvi. Praegune e-maksuamet pole ju midagi muud kui üle-eelmisel kümnendil kokkulepitud tööprotsess, ainult et digitaalne. Paljusid asju saab aga teha teistmoodi.

Eestis on 100 000 erinevat ettevõtet, 5000 nendest toovad 90% maksudest. Enamik väike- ja keskmisi ettevõtteid toovad 10% maksudest. Paradoks on, et enamik inimesi töötab just nende väikeettevõtete jaoks. Sisuliselt saamegi avalikku teenust pakkuda nende 5000 ettevõtte toel, kelle maksuraha aitab meil pensione maksta ja ravikindlustussüsteemi üleval pidada.

Samas jällegi sõltub nende 95 000 ettevõtte käekäigust suure osa inimeste isiklik heaolu ja toimetulek. Kuidas peaksime siis sihte seadma?

“Läti imesse” ei usu

Minu põhimõte on, et igasuguste nivoode tekitamine, mingitele maksudele piiride seadmine tekitab enamasti vastupidise efekti. “Läti maksuime” ehk teisisõnu “teeme väiksemate ettevõtete maksukoormuse lihtsamaks” tõi kaasa selle, et suuremad ettevõtted tehti väikesteks. Eesti on aga talitanud targalt – võrreldes sellesama Lätiga saame oma maksud ülihästi kätte.

Oleme 25 aastat töötanud nii, et meie maksuametis näeme palju, aga seda teie, ettevõtjatega, jagame vähe… Uue strateegia mõte võiks olla: see, mida meie näeme, võiks olla teie käes ehk kogu maksumajanduses toimuv, riskihinnang või -nägemine, samuti taustainfo ja statistika oleks teie kasutada ja reaalajas kättesaadav.

Kevadel ütlesin, et Eesti võiks olla esimene riik, kus kaovad maksudeklaratsioonid. Kuidas teha nii, et maksuametil on andmed, ettevõtjad saaksid aga ebameeldivast kohustusest lahti? Alustuseks pakume sellist võimalust uuest aastast LHV klientidele. Kui maksad LHV kaudu oma töötajatele palka, siis sinu raamatupidaja asemel arvestab meie süsteem välja maksud sel hetkel, kui sa palgaülekannet teed. Nii pole enam tarvis 10. kuupäeval deklaratsiooni esitada, see on meil juba automaatselt olemas.

Selle nimetatud 5000 ettevõtte kulu ainuüksi andmete edastamiseks on 100 miljonit eurot aastas. Kui võtta kõik ettevõtted, on see summa veelgi suurem! See on teie kahanenud lisandväärtus, teie tulude raha.

Või järgmine asi. Kui 5000 ettevõtet toovad 90% maksudest ja 95 000 ettevõtet toovad 10%, miks peab olema tulu- ja sotsiaalmaks makstud just 10. kuupäeval? Väikeettevõtete rahavoog on ju tundlik. Riigi jaoks läheb ettevõttelt selle raha kättesaamine palju lihtsamalt, kui see on vastavuses ettevõtte pangakontol toimuvaga.

Maksukontrollist ka – 25 aastat on olnud meie ülesanne avastada, mis ei ole maksuasjades korras. Nüüd võiks olla eesmärk veenduda, et asjad on korras. On ju väga lihtne kala püüda, kui jõgi on kala täis, keerulisem aga, kui see nii ei ole.

Maksuameti roll võiks olla aidata ettevõtjat, et maksuarvestus oleks korras. Seega oleks meie uue strateegia peamised märksõnad maksumoraal ja koostöö. Olen seda meelt, et maksusüsteemi annab teha veel lihtsamaks, veel motiveerivamaks.

Kui maksusüsteem on keerukas, siis reeglina muutub ka selle administreerimine palju keerukamaks.

Uute lahenduste esmane ajaperiood on 2018. aasta, see on ka minu lahkumisotsuse üks ajend. Kuna minu ametiaeg saaks ametlikult otsa 2018. aasta lõpus, peaks uute süsteemide tööle hakkamiseks juht majas olema, mitte end lahkuma asutama.