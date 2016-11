MIS JUHTUS

Joobes juhid annavad tööd

Kuressaare politseijaoskonnas nädalaga alustatud kaheksast kriminaalmenetlusest pooled on seotud mootorsõiduki alkoholijoobes juhtimisega.

Kuressaare politseijaoskonna menetlusteenistuse vanema Ahti Lepa sõnul põhjustas ühe kriminaalmenetluse teelt purjuspäi väljasõit 5. novembril Laadjala külas. Kuna ekspertiis tuvastas, et teelt väljasõitnud Nissani roolis olnud 1987. a sündinud mehe veres oli etanooli üle 1,5 mg/g, siis tuli tema suhtes algatada kriminaalmenetlus.

Kriminaalmenetlust alustati veel kolme joobes juhi suhtes: 43-aastane autojuht Kuressaare linnas, 61-aastane mopeedijuht Salme vallas ja 23-aastane mootorsõidukijuht Pöide vallas. Ühe joobes juhi suhtes alustati väärteomenetlust.

Kuressaare linnas kõrvaldati liiklusest ka 51-aastane mootorsõidukijuht, kes juhtis autot, kuigi kohus oli ta juhtimisõiguse peatanud.

Elukaaslasele kallale

Laupäeval sai politsei väljakutse Astesse, kus 1977. a sündinud mees oli oma elukaaslasele kallale tunginud ja tekitanud talle kehavigastusi. “Teo toimepanija peeti kohapeal kinni, kuid nüüdseks on ta lahti lastud,” rääkis Lepp.

Üks kriminaalasi tuli möödunud nädalal algatada ka mehe suhtes, kes hoidub kõrvale lapsele elatisraha maksmisest.

Väärteomenetlusi alustati 24, neist kiiruseületajate suhtes seitse ja lubadeta juhtide suhtes kaks. Väljakutseid kogunes nädala jooksul 40.

Meest peksti rängalt

Pühapäeva öösel toimetati Kuressaarest haiglasse ja sealt kopteriga edasi Mustamäe haiglasse 43-aastane teadvuseta mees, kes oli ilmselt peksa saanud. Selguse peab tooma kriminaalmenetlus, mis algatati raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel.

Politsei tuletab kõigile meelde, et praegusel pimedal ajal on helkuri kandmine eluliselt tähtis. Eelmisel nädalal kontrollis politsei helkurite kandmist viie Saaremaa kooli juures. “Pilt oli nukker, suhteliselt lühikese ajaga jäi silma 145 helkurita jalakäijat, kes küll seekord said politseinikelt uued helkurid. Siinkohal ei saa mainimata jätta, et patustajate hulgas oli ka täiskasvanud inimesi, sealhulgas ka õpetajaid,” nentis Lepp.