Muhus võiks tegutseda oma tapamaja

Paari nädala pärast, 13. detsembril toimub Muhus Liival kokkusaamine, kus püütakse leida võimalusi Muhusse oma tapamaja rajamiseks.

Keskkonnaameti Lääne regiooni projektikoordinaatori Annely Esko sõnul alustas keskkonna­amet aasta alguses projekti “LIFE to alvars” raames töögrupiga, mille eesmärk on selgitada välja võimalusi poollooduslike koosluste hooldamise juures tekkivate lisandväärtuste kasutamiseks ja väärindamiseks.

Ta märkis, et kuna taastatud poollooduslike koosluste pindala ja sellega koos ka loomade arv üha kasvab, oleks ideaalne tulevikuvaade poollooduslike koosluste hooldamisele sellest tegevusest püsiva, toetustest sõltumatu elatusallika kujundamine. Seni on peamiselt keskendutud villale ja lihale.

Esko selgitas, et inimesed soovivad üha enam tarbida piirkondlikku keskkonnasäästlikult kasvatatud toitu. “Seetõttu oleks mõttekas panustada just piirkondlikku tootmisse. Sellest mõttest sai alguse ka nõupidamise idee,” märkis ta.

Esko sõnul on Muhus olemas nii loomakasvatajad kui ka mitu kerkivat liha töötlemisega tegelevat ettevõtet, aga üks lüli on vahelt puudu – tapa­maja. Konkreetne mõte kaaluda juba valminud liikuvtapamaja liigutamist Lõuna-Eestist Muhusse pärineb maaülikooli töötajalt Kadri Kaselt.

“Esmalt soovimegi tutvuda selle ettevõtmise puhul täitmist vajavate nõuetega, arutada võimalikku asukohta ja ka seda, kes oleks idee käikumineku korral tapamaja vastutav käitaja,” selgitas Annely Esko. “On rõõm tõdeda, et huvi ettevõtmise vastu on suur nii ettevõtjate kui ka loomakasvatajate poolt.”

Muhus on peagi valmis saamas kaks lihatööstust: Kalev Raidjõele kuuluv Kohaliku Liha Keskus Liival ning Muhu Põrsas OÜ lihatööstus sinkide ja vorstide valmistamiseks. Muhus on olemas nõudlus nii kohaliku tooraine kui ka kohalike toodete järele, on olemas söögikohad ja poed.

Nii ongi kõik asjast huvitatud oodatud 13. detsembril kokku saama Liival Muhu restos Koost. Oodatud on loomakasvatajad, töötlejad, toitlustajad ja teised, kellele see idee huvi pakub. Kohtumisel osalevad kindlasti Eesti lambakasvatajate ühistu juhatuse liige, liikuva tapamaja asjatundja Rainis Ruusamäe, maaeluministeeriumi toiduhügieeni büroo toiduohutuse osakonnast, väiketapamajade nõuete asjatundja Piret Aasmäe, Muhu Kohaliku Liha Keskuse juhataja Kalev Raidjõe ja Muhu vallavanem Raido Liitmäe.