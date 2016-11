Muusika- ja kunstikoolis muutuvad õppemaksud

Kuressaare muusikakooli ja kunstikooli õppemaksud on kavas palga alammäärast lahutada.

Pärast muusika- ja kunstikooli põhimääruse muutmist oktoobris on kõigi huvikoolide kohatasude suuruse üle otsustamine linnavalitsuse pädevuses. Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe selgitas, et erinevalt spordikoolist ja noortekeskusest ning ka üldhariduskoolide juures tegutsevatest ringidest olid muusika- ja kunstikooli õppemaksud seni seotud töötasu alammääraga ning tõusid vastavalt töötasu alammäära tõusule, samal ajal kui teised absoluutsummadena kinnitatud õppemaksud jäid püsima. “Selline aluspõhimõtete erinevus on toonud kaasa selle, et muusika- ja kunstikooli õppetasude suurus on võrreldaval ajaperioodil kasvanud kiiremini,” tõdes Salumäe.

Põhiõppe õppemaksude plaanitav suurus muusikakoolis on 40 eurot ja kunstikoolis 20 eurot õppekuus. Seda on veidi vähem, kui olnuks juhul, kui jätkuks senine seotus töötasu alammääraga.Salumäe tõi näiteks, et täna on muusikakooli õppemaks 9% töötasu alammäärast ehk käesoleval aastal 38,7 eurot. 2017. aastal oleks see aga 42,3 eurot. Plaanitav muudatus rakendub 1. jaanuarist 2017.