Palju perearstid dividende maksid?

Äripäeva koostatud perearstide dividendide TOP-i andmeil teenis dividendidena suurima summa Saaremaalt pärit Vormsi perearst Madis Tiik (pildil).

Tema maksis endale dividende 23 800 euro ulatuses. Tiigi keskmine palk oli läinud aastal 1692 eurot. Tabelis on ta 35. kohal.

Leisi perearst Ingrid Tamm, kelle päralt on edetabelis 47. koht, maksis dividendideks 20 000 eurot, keskmine palk oli tal aga 1835 eurot. Kuressaares tegutsev Kerli Jaagosild sai dividendidena 15 000 eurot. Tema keskmine palk oli edetabeli andmeil 777 eurot ja koht tabelis 91.

Edetabel on koostatud 2015. aasta andmete põhjal ja näitajad on toodud eurodes. Keskmine palk on saadud ettevõtte palgakulu töötajate arvuga jagades.