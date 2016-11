Pöide läheks Ida-Saarega uuele katsele

Uue peaministri Jüri Ratase ja riigihalduse ministri Mihhail Korbi sõnade järgselt võiks Ida-Saare vald saada tekkimiseks uue võimaluse. Seni on Pöide, Orissaare ja Leisi valla ühinemisele takistuseks olnud 5000 elaniku nõue, kuid uus valitsus võib napilt joone alla jäävatele valdadele erandi teha.

“Isiklikult vaatan sellele nii, et kui mõnes vallas jääb 100 või 150 puudu 5000-st ning ühinemine on loogiline, siis võib küll mõned mööndused teha,” ütles Mihhail Korb eile Eesti Päevalehele.

Tema sõnul on senine reform sisuliselt nõrk. “Kui kolme vallavanema asemel tuleb üks vallavanem, siis pole see sisuline reform,” märkis Korb, viidates, et tegu pole reformiga, vaid see on kohalike omavalitsuste territoriaalne ühendamine. Reform peab olema omavalitsuste võimekuse ja sisuliste ülesannete suurendamine.

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles, et tema ja arvatavasti ka Pöide volikogu läheks uuele ringile küll. See tähendab siis taas kord katset püüda luua Ida-Saare vald.

Orissaare vallavolikogu esimees Marili Niits Hansoga sama meelt ei ole. Ta arvab, et Keskerakonna mõistlik idee jääbki siiski vaid ideeks. Seda ajanappuse tõttu ja seepärast, et teised koalitsioonipartnerid ei pruugi sama meelt olla.

“Olukord, kus valitsuse moodustab Keskerakonna kõrval kaks erakonda, kes kuulusid haldusreformiseaduse väljatöötamise valitsusse, ei tekita minus veel lootust, et Ida- Saaremaal oleks võimalus,” märkis Niits.