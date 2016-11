Politsei kutsub autojuhte seiklusmängule

Kuressaare politseijaoskonna eestvedamisel toimub reedel autojuhtide turvalise käitumise teadlikkust tõstev seiklusmäng “Kindlalt kohale!”. Selline ettevõtmine toimub Saaremaal esmakordselt, osaleda saab kuni kümme meeskonda.

Mõttele korraldada autojuhtidele neid liiklusalaselt hariv seiklusmäng “Kindlalt kohale!” tulid noorsoopolitseinik Kaisa Nurm ja patrullpolitseinik Ahto Aulik.

Mängu avastart antakse 25. novembril kell 18 Kuressaare politseijaoskonna hoovis Transvaali 58, osalejad võiksid kohal olla 20 minutit varem. Mängitakse Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses, osalejad peavad läbima kokku 10 kontrollpunkti, kus ootavad ees erinevad tegevused ja 5 lisapunkti.

Seiklusmängu korraldamise ajendiks on Kaisa Nurme sõnul asjaolu, et noorte juhtidega juhtub liialt palju õnnetusi ning tihtipeale on need põhjustatud auto juhitavuse kaotamisest ja liialt suurest sõidukiirusest eriti nädalalõppudel.

Eilse seisuga oli osalemissoovi avaldanud neli-viis võistkonda. Osaleda saab kümme kolmeliikmelist tiimi ja autojuhil peab kindlasti olema kehtiv juhiluba. Eelregistreerimine on avatud tänaseni, 23. novembrini e-posti aadressil kaisa.nurm@politsei.ee, teatama peab meeskonnaliikmete nimed, auto registreerimisnumbri ja juhi kontaktandmed.