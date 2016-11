Prokuratuur saatis soodustuskelmuses süüdistatavad kohtu ette

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles kahele juriidilisele isikule, nende juhatuse liikmetele ja esindajale on esitatud süüdistus soodustuskelmuses.

Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ ajavahemikul 23.11.2012 kuni 18.11.2013 Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised.

Süüdistuse järgi osalesid toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud MTÜ juhatuse liige ja esindaja ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt.

Ringkonnaprokurör Kaido Tuulemäe sõnul rikuti riigihanke raames ka hankel osalevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimise põhimõtet, kuna tegelikkuses omandati veised ettevõttelt, mille juhatuse liige ja omanik oli ka toetust taotlenud MTÜ juhatuse liige.

Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

KIK-i poolt maksti projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata.

Süüdistus soodustuskelmuse toimepanemises esitati MTÜle, selle juhatuse liikmele Martinile (39) ja MTÜ esindajana tegutsenud Egonile (34) ning OÜ-le ja selle juhatuse liikmele Kristile (28).

Kriminaalasja raames on kohus prokuratuuri taotlusel tsiviilhagi tagamiseks arestinud kolm MTÜ juhatuse liikmele kuuluvat kinnistut ligikaudu 36 000 euro väärtuses.

Eesti Päevaleht kirjutas 2014. aastal, et KIK-le valeandmeid esitanud MTÜ on Martin Leedole kuuluv MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts, mis taotles keskkonnainvesteeringute keskuselt üle 250 000 euro.

Martin Leedo ütles Saarte Häälele, et tema seisukoht ei ole aastatega muutunud ja on jätkuvalt sama, mida ta on ka juba varem öelnud. Nimelt ütles ta Saarte Hääelele 2014. aastal, et tegelikult on lubatud tööd tehtud. Leedo sõnul sai kogu probleem alguse sellest, et KIK-i seatud hanketingimuste järgi pidi kogu projekti jaoks vajalikud veised ostma ühest ettevõttest. Samas on tema sõnul teada, et osta korraga sedavõrd suurt kogust veiseid – 280 looma – pole Eestist ja ilmselt ka Soomest võimalik.