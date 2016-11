Saaremaa hein väärindatud tooteks!

“Saaremaa liigirikkalt heinamaalt kogutud heinal on suur energia ja jõud,” kirjutab kuressaarlane Urve Kirss, kelle arvates on sellest heinast valmistatud tooted väga väärtuslikud.

Oi Saaremaa niitude kastesed süled,

ööviiuli viisidest helisev nurm!

Puisniidud, looduslikud heinamaad, kus kasvavad hajusalt puud ja põõsad. See on sajandeid olnud tüüpilisemaid Eesti talumaastikke. Puisniitude fenomen on selle liigirikkus. Rekordarv on 76 taimeliiki ruutmeetril.

Liigirikkust tingib asjaolu, et vahelduvalt kasvavad koos niidu- ja metsakoosluse taimed. Liigirikkust suurendab niitmine ja muidugi ka Lääne-Eestile omane lubjarikas pinnas.

Meil on õnn elada väga liigirikka taimestikuga piirkonnas. Saarte liigirikkust on aidanud kujundada ja säilitada meri oma otsese ja kaudse mõjuga. Saarte asend – avatud kõigist suundadest – on soodne ka uute taimeliikide vastuvõtuks. Meil kasvab palju niisuguseid taimeliike, mis on Mandri-Eestis haruldased, siin aga tavalised.

Riksu küla Sepa-Jõe ettevõtlik perenaine Jaanika Jõgi on tänu ja austust väärt, et Saaremaa ökoheinast sauna- ja raviprotseduuride jaoks tooteid valmistab. Kahju, et Saarte koostöökogu heinaspaa teenuste osutamiseks mõeldud kuppelmaja ehitamist ei toetanud. Seda toorainet on Saaremaal kõikjal ja selle kasutamine viiks elu maal edasi.

Taimede tervislik mõju ei vaja ju tutvustamist – kogu inim­eksistents on seotud taimedega. Kas olete tundnud värske heina lõhna? Omapärase võluva aroomi annab värskele heinale maarjahein – mitmeaastane kõrreline, mis kasvab puisniitudel, loopealsetel, teeservades koos väriheina ja teiste kõrrelistega. Maarjaheina noored kõrred ja lehed sisaldavad väga hinnalist aromaatset ainet – kumariini. See annab taime hõõrumisel ja kuivatamisel eriti hea aroomi. Kumariini leidub meil peale maarjaheina näiteks lõhnavas varjulilles ja mesikas.

Maarjaheina helerohelisi varsi ja lehti kogutakse juunis, õitsemise ajal. Nendest saadakse eeterlikku õli, ekstrakti kasutatakse kompressides liigesevalude vastu.

Vanad eestlased kutsusid maarjaheina heinaemaks, imeheinaks ja imerohuks ning taimele omistati maagilisi võimeid, mis kõik lukustatud uksed avab, suudab vangid vabastada ja paneb kohtuniku ennast süüdimõistetu peksmise ajal teravat valu tundma.

Kas just sellised maagilised omadused, küll aga suur energia ja imejõud on kogu heinal, mis kogutud Saaremaa liigirikkalt ja ökoloogiliselt puhtalt heinamaalt. Sellest heinast valmistatud tooted peaksid küll olema väärindatud tooted.