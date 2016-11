Saaremaa kunstistuudiost saab tõeline loomekeskus

Saaremaa kunstistuudiosse ehitatakse EAS-i toel mitmed tööruumid, kus asuvad kunsti looma ekspordile orienteeritud professionaalsed kunstnikud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Saaremaa kunstistuudio taristu arendamise projekti 199 977,6 euroga. Projekti käigus ehitatakse välja Kuressaare kesklinnas Lossi tn 5 asuva Saaremaa kunstistuudio teine ja kolmas korrus, kuhu on kavandatud kokku üheksa erineva suurusega tööruumi ehk stuudiot. Lisaks kunstiloomisele saab ehitatavates mitmeotstarbelistes ruumides töid presenteerida, eksponeerida galeristidele või hoiustada.

MTÜ Saaremaa Kunstistuudio juhataja Anne Tootmaa ütles, et eelkokkulepped ruumide kasutamiseks on juba olemas. Huvi on tundnud nii klaasi- ja maalikunstnikud, keraamikud kui ka disaini- ja kujundusettevõtted. “Idee seisneb selles, et kunstnikud, kes siia resideerima tulevad ja siin kunsti loovad, saavad ühist sünergiat tekitades ühiseid tootepakette teha,” selgitas Tootmaa.

Väga oluline märksõna projekti juures on “eksport”. “Eksport pole see, kui me müüme galeriis kaardi või maali välisturistile, vaid see, kui toodet väljastpoolt tellitakse,” selgitas kunstistuudio juht ja toonitas, et saadud toetus on väga sihtotstarbeline. “See pole nii lihtne, et saame ehituseks raha,” lisas ta. Väga suured ekspordinumbrid Tootmaa sõnul olema ei pea, kuna tegu on ikkagi loomemajandusega ja seega suurtootmist nõudma ei hakata. Välisturule minekuks luuakse ka uus veebiplatvorm.

Seni on projekti ja loodavate ruumide vastu huvi tundnud eelkõige mandri kunstnikud ja ettevõtted. “Kahjuks pole saarlastest keegi sellest projektist väga huvitatud,” tõdes Tootmaa. Osal on endal ruumid juba olemas ja teised ehk arvavad, et rent on suur, mõtiskles ta.

Mandri ettevõtteid meelitab siia aga igati sobiv elukeskkond. “Saaremaal on olemas korralik infrastruktuur. Lisaks saavad kunstnikud siin rahulikus ja inspireerivas keskkonnas kunsti luua ja oma toodete ideid välja mõelda,” selgitas Tootmaa. Tooteid saavad kunstnikud eksponeerida esimesel korrusel asuvas galeriis. Teine korrus jääb endiselt koolituste läbiviimiseks ja ühisteks kokkusaamisteks.

Projekt läheb maksma 249 972 eurot, omaosalus sellest on 49 994,4 eurot. Ajaliselt on arvestatud, et ehitus lõpeb 2018. a augustiks. “Kuidas reaalselt minema hakkab, ei oska veel öelda,” lisas Tootmaa. Projekteerimistööd peaksid aga kestma tuleva aasta juunikuu lõpuni. Seejärel saavad huvilised hakata juba konkreetsemalt neile sobivaid stuudioid broneerima. Välja ehitatakse 144 m2 tööruume, millest suuremad on kuni 30 m2 ja väikseim 7,5 m2.

Tootmaa sõnul ei ole tegu kaugeltki uue ideega. Samalaadse keskuse loomise soov koos kunstnikele mõeldud ateljeedega oli Saaremaa kunstistuudiol juba 24 aastat tagasi, mil asuti veel Tallinna tn 15 ehk praeguse Grand Rose Spa hotelli hoones. Praegusesse majja koliti 1998. aastal. “Aeg ja võimalused on muutunud,” märkis Tootmaa ja lisas, et vajadus oleks ehk veelgi suurema professionaalsetele kunstnikele mõeldud keskuse järele, kuid kunstistuudio praegune maja seab omad piirid.