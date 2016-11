Angeri loomad on veel üle võtmata

Koki küla loomapidaja Tõnu Angeri lambakari ei ole ametlikult veel Lääne-Saare valla hooldamisele võetud.

Vallavanem Tiina Luks ütles, et väga konkreetselt loomade edasisest käekäigust praegu rääkida ei saa, kuna menetlus veel kestab. “Saan öelda, et loomade vallale üleandmise protsess käib, kuigi üle antud neid veel pole, sest ametlikku dokumenti selle kohta veel pole,” sõnas ta.

Tulenevalt loomakaitseseadusest tuleb vallal pärast loomade üleandmist olla loomapidaja rollis, st neid sööta, joota, ravida jne. Luks täpsustas, et lammaste omanikuks vald siiski ei saa. Loomade võõrandamine või nende edasise saatuse otsustamine on jätkuvalt loomaomaniku kohustus. Kui loomaomanik seda ei täida, on selleks pädev asutus veterinaar- ja toiduamet (VTA).

“On selge, et loomapidajale käib enam kui sajapealise karja pidamine praegu üle jõu. Vald ega VTA ei saa antud olukorras, kus loomade elu ja tervis on ilmselgelt ohus, kõrvaltvaatajaks jääda. Teeme igati koostööd, et teema lõpuni lahendada,” kinnitas Luks.