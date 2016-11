Harilaiul läheb metsseajahiks

Kihelkonna jahimeeste selts korraldab lähiajal Vilsandi rahvuspargis Harilaiul seajahi, mille eesmärk on säästa kaitsealuste liikide kasvukohti metssigade tallamisest ja reguleerida metssigade arvukust seoses Aafrika seakatku levikuga.

Ehkki Harilaiule plaaniti minna juba sel laupäeval, sunnib ennustatavalt Vilsandi poolt puhuv läänetuul valima jahiks mõne teise päeva. Teame, et vaiksema tuulega liiguvad loomad, nina vastu tuult, seega võivad nad merre välja jõuda ja hakata Vilsandile ujuma, rääkis Kihelkonna jahimeeste seltsi juhatuse liige Tormis Lepik.

Harilaiu poolsaarel, mis on oluline maaspesitsevatele lindudele, samuti kaitsealuste taimeliikide kasvukohana ja kõre elupaigana, tohib jahti pidada keskkonnaameti loal. Kuna metssead söövad taimeliikide mugulaid ja lindude mune ning võimalusel ka kõresid, siis peab keskkonnaamet metssigade arvukuse vähendamist vajalikuks. Tormis Lepiku sõnul nähti Harilaiu lagedal alal liikumas üheksapealist metsseakarja.

Jahipidamisel Harilaiu poolsaarel tuleb arvestada sellega, et Harilaid on populaarne külastuspiirkond. Et tagada külastajate ohutus, riputatakse info jahi toimumise kuupäeva kohta üles rahvuspargi kodulehele. Praegu on jahimeestel valida nelja kuupäeva vahel: 26. ja 27. november ning 3. ja 17. detsember.

Kui tavapäraselt on Harilaiul mootorsõidukiga liiklemine keelatud, siis kütitud ulukite äratoomiseks lubab keskkonnaamet jahimeestel transpordivahendeid kasutada.