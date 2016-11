JUHTKIRI: Kes teeb, see jõuab

Eile anti siseministeeriumis vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgis üle ka kolmele Saaremaa ühendusele.

Mittetulundusühingud Saaremaa Kodukant, Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus ja Saaremaa Teater on meie kodumaakonnas teada-tuntud tegijad. Nüüd pälvisid nad ka üleriigilise tunnustuse kui heal tasemel ja professionaalsed vabatahtlike kaasajad.

Vabatahtlikel on meie kogukonnas täita oluline roll. Paljud meist ehk ei märkagi, et suur osa ettevõtmisi saab teoks just tänu vabatahtlikele või nende abiga.

Neil, kes märkavad ja teavad, jääb oma aktiivsetest vabatahtlikest tuttavate üle vaid imestada: kuidas nad küll kõike jõuavad? Kust nad töö, pere ja kodu kõrvalt selle aja leiavad? Aga leiavad, sest kes teeb, see jõuab.

Ja mitte pelgalt teeb ja jõuab, vaid tunneb oma tegevusest rõõmu. Sest enamasti ajendab vabatahtlikku tööd tegema sisemine sund, soov teha midagi kogukonna või ühiskonna heaks, soov elu paremaks muuta. Suurim rõõm olevat ju andmisrõõm.