Linnavalitsuse liikmeks võib saada Tiit Kaasik

Kuressaare linnavalitsuse liikme kohalt lahkuva Simmo Kikkase asemele on Saarte Hääle andmetel tugev kandidaat Tiit Kaasik (pildil). Linna koalitsioonilepingu kohaselt täidab selle koha SDE. Linnapea Madis Kallase sõnul peaks volikogu fraktsioon võimalikke kandidaate arutama reedel. Kandidaat tahetakse volikogule kinnitamiseks esitada detsembris.

Kallase sõnul on nimesid läbi käinud mitmeid. Ta ei eitanud, et üks nendest on olnud Tiit Kaasik. Samamoodi ei eitanud ta, et üks võimalik kandidaat on olnud Rando Kubits. Viimane ütles küll lehele, et tema ei ole sellest ametist praegu huvitatud.

Praegune Pihtla vallavolikogu sotsiaaldemokraadist esimees Kaasik ütles ajalehele, et otseselt talle seda kohta pakutud ei ole, kuid ääri-veeri on juttu olnud. “Ma usun, et võtaks küll vastu,” arvas Kaasik oma võimaliku otsuse kohta juhul, kui talle kohta linnavalitsuses pakutaks.

Tiit Kaasik on viimastel aastatel töötanud mitmesugustel ametikohtadel. Muu hulgas on ta juhtinud Kuressaare bussijaama ja olnud Eesti Posti siinne juht. Kaasik on olnud ka Torgu vallavanem.

“Peame arvestama sellega, et tegu on põhimõtteliselt kümme kuud kestva tööga ja väga suures osas langeb see kokku halduskorralduslike muudatuste ettevalmistamise perioodiga,” märkis linnapea Kallas, viidates, et nii lühikeseks ajaks inimesi eriti võtta ei ole. Tema sõnul lähtutakse inimese valikul loomulikult tema taustast ja sellest, kuidas ta saab linnale kasulik olla.

“Võin ka seda juba täna kinnitada, et teatud muudatused tööalastes ülesannetes oleme uuele valitsuse liikmele planeerinud,” andis Kallas aimu, et töökoht kohandatakse vastavalt inimesele.

Simmo Kikkas lahkub linnavalitsusest 15. detsembril.