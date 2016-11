Muhu Liiva keskuse võimas areng tõi aasta tunnustuse

Traditsiooniliselt kuulutati eile välja lõppeva aasta parimad turismitegijad. Lisaks Saare maakonna parimatele hõigati Kuressaares välja kogu Lääne-Eesti turismimaastiku esinumbrid.

Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul oli auhinnakategooriaid kolm – parim turismiettevõte, turismiarendaja ja turismiasjaline – ja avaldusi laekus kokku 20. Kümne arendajakandidaadi hulgast valis žürii parimaks turismiarendajaks Liiva keskuse Muhus.

Keskusest on kujunenud mitmekülgsete võimalustega kompleks kohalikele elanikele ja maakonna külalistele. “Enamik maakonda tulijatest või siit lahkujatest teeb ikka peatuse Liival, kohas, kus põhjust peatumiseks on küllaga,” märkis Mägi.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe tunnistas, et Liiva keskus on tasapisi arenenud juba mitu aastat. “Aga see suvi ületas kõik ootused-lootused,” rõõmustas ta. Vallavanema sõnul on Liival hästi näha, kuidas üks ettevõte toetab teist, ja kui kuskil midagi juba on, siis sinna tuleb ikka juurde.

Liitmäe sõnul on nad hoolitsenud ka selle eest, et Liival kasvamisruumi jaguks. “Just ostsime Kaitseliidult avalikul konkursil maatüki juurde. Just selle sama eesmärgiga, et tulevikuks oleks arenguruum tagatud.”

Parima turismiettevõtte kategoorias hinnati ettevõtteid, kes on oma tegevusega andnud piirkonnale lisandväärtuse, loonud siin töökohti ja hindavad koostööd teiste turismiettevõtjatega. Kandidaatide seast tõusis esile Kuressaare tennisekeskus, mille käivitamise ja arendamise tulemusena on maakonnas võimalik korraldada nii kohaliku kui ka rahvusvahelise tähtsusega tenniseturniire, mis toovad Kuressaarde palju külalisi ja võistlejaid ka välismaalt ja mujalt Eestist.

Parimaid turismiasjalisi oli konkursile esitatud kaheksa. Kõik nad on oma tegevusega toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule, maakonna turismimaine tõstmisele ja turismitegijate motiveerimisele. Kõige enam on komisjoni arvates seda tänavu teinud Tõnu Vaher ja Helen Jürjo, kelle esitasid konkursile kolm inimest ja organisatsiooni.

Tänu Tõnu ja Heleni tööle toimub igal sügisel Saaremaa Kolme Päeva Jooks, millest on saanud arvestatav turismiüritus. Madalhooajal toob see kolmeks päevaks Kuressaarde ca 500–600 turisti. “Tegemist on ääretu energia ja armastusega korraldatud üritusega, mis on võitnud enamiku Eesti jooksjate südame,” märkis Mägi.

Tõnu Vaher oli tunnustuse üle siiralt õnnelik. “Kõik ju korraldavad üritusi, aga et vahel väljavalitute hulka satud, see on väga suur tunnustus,” kinnitas ta.

Tõnu ise tunnustust vastu võtmas ei olnud. Tema oli sõitnud Tallinna Heleni lapsi hoidma, et tütar võiks Saaremaale tulla auhinda kätte saama. “Mõtlesin, et saadan tütre… Temal oli sel aastal koormus ju isegi suurem kui mul,” märkis ta.

See, et Kolme Päeva Jooks edaspidigi toimub, on Tõnu Vaheri sõnul kindel. Kas ta ise enam jooksurajale tuleb, ei teadnud ta öelda. “Eks elu näitab!” arvas ta.

Ka Lääne-Eesti parimad turismitegijad said eile välja kuulutatud just Kuressaares ning Saaremaa turismitegijad said tunnustust selleltki konkursilt.

Aasta turismiteo kategooria teise koha tõi Saaremaale suve hakul palju elevust külvanud saarlaste-hiidlaste köievedu. Lääne-Eesti parima turismiarendaja kategoorias võidutses aga Peter-Kalev Hunt, kes on nii Saare Golfi kui ka Pärnu Bay Golf Linksi omanik.