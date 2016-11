Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt on lõppenud

Eile lõppes Kudjape jäätmejaamas ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt, sest kampaaniakogus 5000 kg sai täis.

“Kuressaare, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikud on olnud väga usinad ohtlike jäätmete äraviijad,” ütles linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel. Ta lisas kampaania tulemustele tuginedes, et kõige enam tekib inimestel värvijääke, sest neid on toodud tunduvalt rohkem kui teisi jäätmeliike. Mõnevõrra rohkem on toodud ka vanaõli, mis on väga hea, sest vanaõli on ohtlik jääde ja seda kateldes põletada ei või. Veel toodi jäätmejaama ära õlifiltreid, puhastusaineid, ravimeid, väetisi ja pestitsiide.

Kampaaniat rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kuressaare linn, Lääne-Saare vald ja Pihtla vald.

Kuressaarlased saavad väiksemas koguses ohtlikke jäätmeid viia Kudjape jäätmejaama tasuta ka edaspidi, nende käitlemiskulud katab Kuressaare linnavalitsus.