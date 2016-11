Tänaku koht M-Sportis peaks olema kindel

Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et M-Sporti rallimeeskonnas peaksid järgmisel hooajal kindlalt sõitma Ott Tänak (pildil) ja prantslane Eric Camilli. Võimalusel palgatakse seni Volkswageni rooli keeranud neljakordne maailmameister Sebastien Ogier.

M-Sporti rallitiimi juht Malcolm Wilson kinnitas, et Volkswagenist vabaks jäänud kolmikust huvitab neid vaid Ogier. Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelseni vastu M-Sport huvi ei tunne. Vahepeal levisid kuuldused, et Wilson kavatseb kõik kolm meest oma palgale võtta ning see oleks Tänaku võimalusi tunduvalt vähendanud.