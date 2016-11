150 sokipaarist kümme juba olemas

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna, Kadi raadio ja ajalehe Saarte Hääl väljakuulutatud kampaania kududa Saare maakonna ajateenijatele jõuluks soojad villased sokid, kannab juba vilja.

Saarte Hääle toimetusse on kahe esimese päevaga toodud juba kümme paari sokke. Eriti usin sokikuduja on olnud Helgi Sepp, kes tõi eile toimetusse seitse värvilises triibukirjas sokipaari. Kõik ta enda kootud.

Varasematelgi aastatel sokikampaanias osalenud Helgi tunnistas, et eelmine aasta jäi tal küll vahele, kuid seda enam tahtis ta tänavu sõdurpoistele sokke tuua. “Kudumine on minu hobi. Nüüd ma ei saa enam mustrit kududa, sest mul pole enam õiget silmanägemist, aga sokid on ju lihtsad kududa,” rääkis Helgi.

Sokipaare on aega kogumispunktidesse tuua 18. detsembrini. Sel aastal on kingiootajaid ligi 150, seega on viimane aeg varrastel käia lasta. Kudumisel võiks silmas pidada jalanumbreid 43–47. Lisaks ajateenijatele lähevad sokid piirivalvelaeva Valve meeskonnale ja Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan meeskonnale.

Sokkide kogumispunktid asuvad Kuressaares Väljaku tn 5 Kaitseliidu maleva staabis ja Tallinna tn 9 Saarte Hääle toimetuses. Orissaares võib sokid viia raamatukokku ja Kirde poodi, Tornimäel koolimajja, Salmel lasteaeda ja Leisis vallamajja