Ajateenijad sõid kaisukate nimel 950 kohupiimakreemi

Seda mitte põhjusel, et nad endale kangesti kaisuloomi tahtnuks, vaid seepärast, et praegu aega teenival Saaremaa noormehel, reamees Mihkel Tiitsul tuli üllas mõte.

Tema idee oli osaleda käimasolevas kampaanias, teenida välja kaisuloomad ja kinkida need lastele, kes neid soovivad. Reamees Tiits rääkis Saarte Häälele, et mõte turgatas tal pähe ühel unisel hommikul sööklas. “Sai söödud jogurtit, polnud parasjagu kellegagi koos istuda ja lugesin ajaviiteks, mis jogurtipakendil kirjas on,” rääkis saare noormees.

Sealt avastas ta, et Valiol on käimas kampaania, kus teatud arvu Alma kohupiimakreemide pakendite kokkukogumisel saab vastu pehmed kaisuliblikad. Mihkel Tiits pani jogurtitopsi kaane tasku ja asus uurima, mis võimalused sellest osavõtmiseks oleks. “Esimese asjana käisin sööklas rääkimas, et kas pakendeid saaks koguda, ja seal oldi nõus mind aitama,” märkis ta.

Kaisuloomakampaania õnnestumise nimel oli nõus aitama ka Tiitsu rühma juhtkond. Asi liikus edasi staabi tasandile ja pakendikogumine läks suure hooga käima. “Kõik asusid järsult kohupiimakreeme sööma ja suutsimegi kõigi kaasabil 950 pakendit koguda,” rõõmustas reamees Tiits. Selle eest said nad vastu 38 kaisuliblikat, mille nad sel kolmapäeval Tallinna lastehaiglas viibivatele lastele üle andsid.

Liisk langes lastehaigla kasuks lastekaitseliidu kaudu. “Saime ise lastega kokku ja loomad neile üle anda,” ütles Mihkel Tiits. Talle endale läks kõige enam hinge see, kuidas üks väike haiglas olnud tüdruk oli kodus just üritanud sama kampaania pakendeid koguda, kuid tal oli asi pooleli jäänud.

“Tüdrukul läks nägu kohe naerule, kui ta selle kaisuliblika meilt sai. Talle meeldis see väga,” meenutas saarlane südantsoojendavalt helget hetke.

Pakendite kogumisele kulus ajateenijatel poolteist kuud. Veel nädal tagasi oli neil pakendeid poole vähem ehk ca 475. “Ja siis eelmisel nädalal tuli neid järsku umbes 500 juurde! Olin jõudnud just Valiole teada anda, et mul on 19 looma jagu pakendeid ja siis oli neid hoopis poole rohkem,” rääkis Tiits.