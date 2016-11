Baltic Workboats otsib töölisi mitmesse ametisse

Nasval tegutsev laevaehitaja AS Baltic Workboats teatas läinud nädalal, et avab Tallinnas laevadisainikeskuse ning töömahud on tublisti kasvanud. Kõige sellega seoses otsitakse ka täiendust oma meeskonda.

Baltic Workboatsi (BWB) projektijuhi Sander Vahtrase sõnul otsivad nad praegu inimesi neljale ametikohale, kuid sobilike kandidaatide korral palkavad samale ametikohale isegi mitu inimest.

Tööd pakutakse praeguse seisuga joonestajale, konstruktorile, merearhitektile ja süsteemiinsenerile. Ja seda nii Saaremaal kui ka Tallinnas.

Nasval tuleb ikka käia

Vahtrase sõnul pööratakse Tallinna kontoris rohkem rõhku arendustegevusele ja uusehitistele, Nasval toimub peamiselt tööjooniste ettevalmistamine ja tootmisküsimuste lahendamine. “Uutel Tallinna kontori inimestel tuleb arvestada, et osa väljaõppest ja tööajast tuleb veeta Nasval laevatehases,” rõhutas Vahtras.

BWB rajatava laevadisainikeskuse eesmärk on koondada ettevõtte projekteerimistööd kontsentreeritult ühe katuse alla ning edendada koostööd olemasolevate ja võimalike uute partneritega.

Sander Vahtrase sõnul tehakse seejuures koostööd mitme Rootsi, Soome, Inglise ja Eesti ettevõttega. Ühtlasi on seoses võidetud hangetega, uute toodete arendustegevusega ja standardiseerimisega vaja tõsta projekteerimismahte.

“Lisaks on plaanis juurutada moodulite ja “kittide” tootmist, mis tähendab peamiselt laeva korpuse, aga ka muude detailide ettevalmistamist, koostamist, pakkimist ja sihtkohta saatmist,” selgitas projektijuht.

Mainitud protsess nõuab tema kinnitusel väga detailset eeltööd – jooniseid ja juhiseid, mille abil oleks võimalik lõpptoode sihtkohas kokku monteerida.

Ideaalis otsib BWB oma meeskonda laevade projekteerimise või laevaehituse eriala lõpetanuid, kellel on kas töölaevade kontseptsiooni, konstruktsioonide või süsteemide projekteerimiskogemus juba olemas.

“Eelnimetatud hariduse ja kogemusega insenere on Eestis väga piiratud arvul ning valdav osa neist töötab juba hinnatud ametikohtadel Eestis või välismaal,” tunnistas Vahtras.

“Sellest lähtuvalt otsib BWB paralleelselt ka inseneriharidusega projekteerijaid, keda siis firmas eriala spetsialistideks koolitada,” nentis laevatööstuse projektijuht.

Palk Eesti keskmine

Palkadest kõneldes mainis Vahtras, et projekteerijate kõige madalam palgatase on samas suurusjärgus Eesti keskmise palgatasemega. Tööle saamisel oleneb kõik haridusest, kogemustest ja pealehakkamisest. See, kas tegu on mehe või naisega, ei oma mingit tähtsust. Naised on end laevaehituses juba ammuilma väärt tööjõuna tõestanud.

Suurimad praegu töös olevad projektid on BWB-l 45 meetri pikkune patrull-laev politsei- ja piirivalveametile, 100-meetrine praam Rootsi veeteede ametile ning kolm 24-meetrist patrull-laeva Saksa tollile. Lisaks käib aktiivne töö uutel hangetel osalemisega.