JUHTKIRI: Hea tegu

Heategevuseks ei pea tingimata palju raha olema. Head saab teha ka teistmoodi. Näiteks Saare maakonna ajateenijatele jõuluks sooje villaseid sokke kududes.

Saarte Hääle tänavune sokikampaania on edukalt käima läinud – kahe esimese päevaga toodi toimetusse kümme paari sokke. Tarvis on veel 140. Aega on kudumiseks 18. detsembrini. Üks villase sokipaari saaja on tagalapataljoni saarlasest reamees Mihkel Tiits. Just tema on “süüdi” selles, et ajateenijad said kohupiimakreemi süües kogutud pakendite eest 38 kaisuliblikat ja kinkisid need Tallinna lastehaigla patsientidele.

Kaisukat ihaldaval lapsel tuleks üksjagu vaeva näha, et 25 pakendit kokku koguda. Kui liblikaid asub ülla eesmärgi nimel püüdma aga suur hulk noori mehi, läheb asi ilmselt palju kiiremini ja “saak” on palju suurem kui vaid üks pehme tiivuline.