Raasuke hakkab Nordea ja DNB ühendpanka juhtima

Pärast kolmeaastast töötamist LHV Groupi juhina sai Saaremaaga tugevalt seotud Erkki Raasuke võimaluse vahetada töökohta ja panka ning asuda juba uuest aastast tööle loodavas Nordea ja DNB ühendpangas, sest LHV päästis ta konkurentsipiirangust.

Äripäev vahendas, et kui tavapäraselt on panganduses töötavatel tippjuhtidel konkurentsipiirang, mille tõttu nad samas valdkonnas kohe tööle asuda ei saa, siis LHV on otsustanud Raasukesele suure erandi teha. Raasuke nimelt alustab uues ametis juba uue aasta algul.

Erkki Raasukesele kuulub paras kogus LHV aktsiaid. Täpsemalt on tal 81 436 aktsiat ehk 0,3212-protsendine osalus pangas eraisikuna. Raasuke on otsustanud, et aktsiaid müüa ta veel ei plaani.

Kolmapäeval toimunud LHV Groupi nõukogu koosolekul esitas grupi senine juhataja Erkki Raasuke nõukogule oma lahkumissoovi. Nõukogu plaanib Raasukese lahkumisavalduse rahuldada 5. detsembril ja valida samast kuupäevast grupi uueks juhatajaks Madis Toomsalu. LHV Groupi nõukogu liikmed on Andres Viisemann, Tiina Mõis, Hannes Tamjärv, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats.

Erkki Raasuke asub esialgu Nordea ja DNB ühendpanga valdusettevõtte tegevjuhi ja juhatuse esimehe ülesandeid täitma hiljemalt jaanuaris 2017.