Ruhnlased lähevad kultuurireisile

Sel nädalavahetusel reisivad ruhnlased Tallinnast laevaga Peterburi ja Helsingisse, et üheskoos kogeda kultuurielamusi ja ühtse kogukonnana aega veeta.

Ruhnu vallavanema Jaan Urveti sõnul on reisile minemas nii õpilased, õpetajad kui ka niisama ruhnlased – kokku 33 inimest.

Saareelanike kultuurireisi eesmärk on üks suur ringsõit Peterburis ja Helsingis külastada meremaailma Sea Life.

Väiksem seltskond sõidab veel edasi Stockholmi, kus neil on plaanis tutvuda ajaloomuuseumis Ruhnu varadega. Eesmärgiks on seatud kirjalik info reaalsete esemetega kokku viia ning ikka selle nimel, et Ruhnu kunstiväärtused kunagi kodusaarele tagasi jõuaksid.

Entsüklopeedia andmetel peaks muuseumis asuma näiteks 17. sajandi keskpaigast pärinevate tinaraamistikus akende ovaalsed maalitud klaasid, mis viidi Rootsi 1944. aastal.

Urvet ütles, et reisi eest makstakse ise, ent suure grupi puhul saab ikka häid soodustusi. Ta lisas, et reisidel avaneb hea võimalus kogukonnaga side luua ja seda hoida ning loodetavasti saab lahendatud ka mõni südamel olev probleem.

“Reisid ikka seovad inimesi – eriti kui osalevad nii lapsed kui ka täiskasvanud,” märkis vallavanem. “Loodetavasti saab nii mõnegi probleemi laua taga pehmelt ära rääkida, lihtsalt ja vabas vormis.”