Rüütlid ja Kubits on Luukase missioonipreemia nominendid

Aadu Luukase missioonipreemia nominentide seas on tänavu president Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel (fotol) ning saarlasest suhtekorraldaja Meelis Kubits.

Lisaks nimetatuile on nominendid 2016. aastal koorijuht ja õppejõud Ants Üleoja, proosa- ja näitekirjanik, luuletaja ja tõlkija Arvo Vallikivi, päevakeskus täisealistele autistidele Autistika ning meeste tervise edendamisele pühendunud SA Leinatamme Fond.

Ingrid ja Arnold Rüütli kohta on esitaja muu hulgas välja toonud, et presidendipaar on olnud jätkuvalt eeskujuks traditsioonilise peremudeli hoidmisel ning eesti põliskultuuri hoiakute hoidjaks, uurijaks ja edendajaks. Samuti on rõhutatud, et mõlemad on Eesti Klubi eksistentsi oluliselt panustanud avaliku elu tegelased.

Meelis Kubitsa eestvedamisel toimus suvel laia kõlapinda leidnud kultuuridiplomaatia aktsioon “1000 eestlast Peterburis”.

Missioonipreemia laureaat selgub 6. detsembril Kadrioru lossis. Laureaati tunnustatakse 32 000 euroga. Ülejäänud viit nominenti tunnustatakse 6400-eurose preemiaga. Missioonipreemia antakse isikutele, kes on silma paistnud Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi tõstmisele suunatud tegevuse edendamisel.