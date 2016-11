Saaremaa kaotas turiste Pärnu- ja Läänemaale

Kuressaares toimunud Lääne-Eesti turismimessil selgus, et Saaremaad on tänavu külastatud 3 protsenti vähem, see-eest on külastatavus tõusnud Pärnu- ja Läänemaal. Põhjuseks peetakse ebastabiilset parvlaevaliiklust.

MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaja Karlson ütles “Aktuaalsele kaamerale”, et saarte külastatavust on mõjutanud transpordiühendus ja seda mitte positiivses suunas. Saaremaal käinud turistide arv on kahanenud 3 protsendi võrra.

Siseturistid loodetakse saartele saada uute parvlaevade tulekuga, mida kinnitas ka Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup. Ta ütles, et võimalus uute laevadega sõita tõmbab loodetavasti taas turistide tähelepanu Saaremaa võimalustele.

OÜ Saare Hotell juhatuse esimees Heldur Allese märkis, et mitmel korral on külastajad oma broneeringu tühistanud, öeldes, et ajakirjanduses levivad hoiatused parvlaevaliikluse ebastabiilsusest on neid pannud oma reisiplaane muutma. “Mõned püsikliendid, kes meil on aastaid käinud, ütlesid sel aastal, et nad ei julge lihtsalt hakata seal praamidega rinda pistma ning lähevad tänavu kuhugi mujale. Loomulikult on mugavam minna Jurmalasse, Pärnusse ja Haapsalusse ning kõik need sihtkohad võidavadki [meie] halva transpordiühenduse tõttu,” rääkis ta.

“Olen ise olnud mandri ja Saaremaa vahelise silla vastane, aga praamiliiklus peab saama sama heaks, kui see vanasti oli. Arusaamatu, miks see ära lõhuti, aga tehtud see on ning loodame siiralt, et uueks, 2017. aasta suvehooajaks on see taastunud vähemalt heale tasemele. Uute praamidega peaks olukord tõenäoliselt paranema, aga eks me näeme seda siis, kui need kohal on,” nentis Allese.