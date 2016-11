Saarlastele eriarstiabi andmine on kahanenud veerandi võrra

Saare maakonnas on eriarstide ambulatoorsete vastuvõttude arv viie aastaga 26 000 võrra vähenenud, perearstide vastuvõttude arv aga märgatavalt kasvanud.

Tervise Arengu Instituudi andmeil oli 2010. aastal Saaremaal kokku 193 744 pere- ja eriarsti vastuvõttu, mullu aga 177 023. Vähenemine on toimunud just eriarsti vastuvõttude arvelt – nende arv on viie aastaga kahanenud 26 000 ehk umbes 25 protsendi võrra võrra: 99 967-lt 75 038-le.

Perearsti vastuvõttude arv on viie aasta tagusega võrreldes aga rohkem kui 9000 võrra kasvanud: 93 777-lt 102 985-ni.

“Kui neid numbreid kiirpilgul vaadelda, võiks arvata, et tegemist on edulooga,” kommenteeris eriarstiabi puudutavaid arve SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli.

Kas see nii ka on, loe juba homsest Saarte Häälest.