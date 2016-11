Suved muutuvad ilmakaardil soojemaks

Kuressaare linna aastaid kestnud probleem, et Roomassaare mereäärse mõõtepunkti ilmaandmeid esitatakse linna temperatuuride pähe, saab kevadeks loodetavasti lahenduse.

Koostöös keskkonnaagentuuriga plaanib linnavalitsus tellida ligikaudu 10 000 eurot maksva spetsiaalse mõõtepunkti, mille andmed kuvataks ka ilmateenistuse kodulehel asuval kaardil. Juba aastaid on olnud probleem, et Roomassaares on ilm jahedam ning linna oma mõõtepunkti puudumise tõttu võetakse Roomassaare andmeid linna omade pähe.

Keskkonnaagentuuri väljapakutud seade mõõdaks esmalt vaid temperatuuri, kuid hiljem annaks sellele lisada mitmeid teisi andureid. Linn on alati öelnud, et tähtis oleks saada Kuressaare ilmaandmed ka ilmateenistuse ametlikule kodulehele ja seda saaks kasutada prognoosimise juures. See omakorda nõuab kindlaid seadmeid, mis on kallimad kui tavaline internetiga ühendatud termomeeter.

Linnavolikogu liige Jaanis Prii, kes seda asja on vedanud, märkis, et praegu otsitakse seadmele sobilikku asukohta. Mõõtepunkti asukohale kehtivad oma nõuded ja mida lähemal paikneb see elektrivarustusele, seda parem.

Prii teada on kaalumisel Kalevi tänava piirkond. Seal toimetas ka Kaitseliit ning oluline on ette planeerida, et tulevikus ei hakkaks seal mõõteseadmeid segavaid objekte kerkima.

Linnapea Madis Kallas kinnitas, et raha on järgmise aasta eelarvesse planeeritud. Eelarve menetlus algab volikogu detsembriistungil.

2010. aastal teema tõstatanud turismiettevõtja Margus Mölder ütles, et tema loomulikult kiidab sellist plaani. Ta on endiselt seisukohal, et paljud turistid vaatavad enne sihtkoha valikut ka sealset ilma ning Roomassaare külmemad temperatuurinäidud on nii mõnegi turisti oma plaane muutma pannud.

Saarte Hääl palus ilmapunkti täpset tehnilist lahendust kirjeldada ka keskkonnaagentuuril. Kolme päeva jooksul ei õnnestunud toimetusel ametkonnalt vastust saada.