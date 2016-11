Ühinemislepingu kiitis heaks kuus volikogu

Saaremaa valla ühinemislepingu on tänaseks kinnitanud kuue omavalitsuse volikogud. Üleeile kinnitas lepingu ühehäälselt Laimjala volikogu, eile tegid seda Pihtla, Valjala, Kihelkonna, Orissaare ja Kuressaare rahvaesindused.

“Seda, et üksmeelne otsus tuleb, oli oodata,” ütles Pihtla volikogu esimees Tiit Kaasik, lisades, et volinikud on valdade ühinemise teemat nii kaua arutanud. “Küllap see on aja märk – et midagi peab muutma,” lausus Kaasik.

“Praeguses seadusandlikus raamistikus on vabatahtlik liitumine mõistlikum valik kui pärast vägisi liituda,” põhjendas Pihtla vallavolinik Taavi Tuisk oma poolthäält.

Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles Saarte Häälele, et volikogud otsustavad praegu, kas Saaremaa liigub edasi omavalitsuste mõistes killustatuna või ühtse Saaremaana. Ta lisas, et üheskoos saab operatiivsemalt ja võimekamalt lahendada probleeme ühendustest hariduseni, sotsiaalteemadest ettevõtluse edendamiseni ja palju muud. “Olles kahe aasta jooksul pea iga nädal kohtunud erinevate sihtgruppidega, on sõnum olnud sisuliselt alati üks – me tahame, et igas Saaremaa punktis oleks hea elada ja kui selleks on parim võimalus ühtse tugeva Saaremaana, siis olgu nii,” märkis linnapea.

Kallas rõhutas taas, et ühtegi asustusüksust ei kaotata. Kuressaare linn on ka edaspidi asustusüksusena linn ja seda ei võta keegi ära. Linna tunnused jäävad, linnaline elukeskkond jääb ja Kuressaare linn tähistab ka ühinedes 2018. aastal 455 aasta juubelit uhkelt ja vääriliselt. “Kuressaare linna 453-aastast ajalugu ei ole katkestanud erinevad linnanimed, erinevad riigikorrad ega katkesta ka praegune haldusreform,” sõnas ta.

Kallas nentis, et Saaremaa on üks tervik ja kõige mõistlikum on ka väljakutsetele ja võimalustele minna vastu ühtse omavalitsusena. “Loomulikult seisab suur töö veel ees ja tänased otsused on vaid üks samm võimekama Saaremaa nimel, aga üks väga-väga oluline samm on sellega astutud,” märkis ta.

Täna otsustavad ühinemislepingu üle Mustjala rahvaesindajad, järgmisel nädalal Torgu, Salme, Lääne-Saare ja Leisi volikogu.

Mehis Tulk, Monika Puutsa