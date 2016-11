Dr Reinmann soovib asendustohtriks

Terviseamet pole veel otsustanud, kellest saab uuest aastast Kuressaare perearstinimistu uus tohter.

Pärast Kersti Tuulingu ametist lahkumist mullu sügisel määrati tema ajutiseks asendajaks Ruth Tänav. Doktor Tänava asendusperiood kestab selle aasta lõpuni.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri kinnitas, et nimistu N0337, kuhu 1. novembri seisuga kuulub 1521 inimest, perearstita ei jää.

Kuressaare perearstikeskus loodab, et nimistu perearstiks saab Kristen Reinmann (pildil), kes tänavu jaanuarist asendab lapsehoolduspuhkusele jäänud Eve Nurmekivi.

“Me loodame küll, et see niimoodi läheb,” lausus Kuressaare Perearstikeskus OÜ juhatuse liige Kerli Jaagosild. “Tema lõplikku otsust ma ei tea, detsembri lõpuni on veel aega.”

“Olen esitanud asenduseks avalduse,” ütles Kristen Reinmann Saarte Häälele. “Vastust terviseametilt ei ole ma veel saanud.”

Kristen Reinmann lõpetas mullu Tartu ülikooli peremeditsiini residentuuri. “Minult on tihti küsitud, kuidas sattus üks noor arst Saaremaale. Vastus on lihtne: Saaremaal on tore,” tutvustab noor tohter end Kuressaare perearstikeskuse koduleheküljel.