Zoom8 klassi maailmameistrivõistlused on aasta tegu

Eesti Jahtklubide Liit (EJL) võttis reede õhtul Tallink Spa & Conference Hotel’is pidulikult kokku möödunud purjetamishooaja. Aasta Tegu on tänavu Saaremaal kõrgetasemeliselt läbi viidud Zoom8 klassi maailmameistrivõistlused.

Aasta Purjetajaks ja ühtlasi ka Aasta Surfariks nimetati Rio de Janeiro Olümpiamängudel naiste RS:X klassis 11. koha saavutanud Ingrid Puusta ning Aasta Treeneri tiitliga pärjati tema treenerit Matthew Rickardit. Aasta Jääpurjetaja tiitel kuulub DN klassi juunioride maailmameistrile Rasmus Maalinnale ning Aasta Võistkonna nimetust kannab Melges 24 klassi Euroopa meistrivõistlustel amatööride seas hõbedale ning üldarvestuses 5. kohale tulnud jaht Lenny tiim.

Aasta Üllataja auhinna pälvisid 49erFX klassis Rio de Janeiro Olümpiale pääsenud ja seal igati väärikad võistlussõidud teinud Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp. Aasta Võistlusametnikuks nimetati Rio Olümpial võistlusametnikuna töötanud ning mitmeid Purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja regatte juhtinud Madis Ausman.

EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistlustel oli noorte Optimist paadil üldarvestuses hooaja parim Hendrik Holtsmann, nii tüdrukute, U13 kui U13 tüdrukute arvestuste võidud läksid aga Angeliina Maria Isabel Õunapile. Zoom8 klassis tuli üldarvestuse Eesti meistriks Jakob Haud ja neidude seas oli edukaim Liis Annus. Laser 4.7 paadil võitis sarja Keith Luur, purjelaual Techno 293 alla 15 aastaste seas Daniel Schneider ja alla 17 aastaste hulgas Gregor Schneider. Noorte ja juunioride kahepaadiklassides alistasid RS Feval kõik konkurendid üldarvestuses Hugo Rasmus Vaino – Uko Rasmus Tiidemann, tüdrukutest Helen Pais – Helen Ausman ja alla 14 aastaste seas Kaur Oskar Volt – Romi Safin ning 29er’il Mari-Ann Raud – Maris Seersant. Olümpia ühepaatidest sai Laser Radial klassis esikoha Anna Pohlak ja Laser Standardil Karl-Martin Rammo, juunioridest aga Laser Radialil Norman Järve ja Laser Standardil Tavo Annus. Olümpia kahepaadiklassis 49er läks võit Juuso ja Henri Roihule, katamaraanil F18 aga Uku Kuuskile ja Aivar Soole. RS:X olümpiapurjelaual oli üldarvestuses parim Rainer Kasekivi ja juunioridest Marcus Pertelson ning Formula purjelaual üldarvestuses John Kaju, masterite seas Erno Kaasik ja juunioridest Karl-Erik Saarm. Meistrivõistluste sarja tulemuste põhjal autasustati parima klubina Rein Ottosoni Purjespordikooli.

EJL Avamerepurjetamise Eesti Karika ORC grupis teenis esikoha välja jaht Jazz meeskond Juss Ojala juhtimisel Sugar 2 (kapten Ott Kikkas) ja Premiumi (kapten Mati Sepp) ees. ESTLYS grupis oli parim Margus Tasa roolitav Mercuriuse meeskond, teiseks tuli Elli (kapten Margus Hiet) ja kolmandaks Liliann (kapten Margus Beljakov). Folkbootide seas saavutas võidu Olev Oolupi käe all seilav Bacchuse tiim, järgnemas Lind (kapten Tiit Riisalo) ja Greta (kapten Mikk Köösel). Melges 24 klassi Eesti edetabeli võidu vormistas jahil Lenny purjetav Tõnu Tõniste paatkond, teisele kohale seilas Yes Sir No Sir (kapten Tõnis Haavel) ja kolmandaks Zuxu (kapten Peter Šaraskin).

EJL teenetemärgid pälvisid Melges 24 jahi Lenny võistkonna liikmetena Euroopa meistrivõistlustel 5. koha saavutanud Maiki Saaring, Tammo Otsasoo ja Andres Rohtla, DN klassi maailmameistrivõistlustel 8. koha saanud Argo Vooremaa ja Monotüüp-XV klassi Euroopa meistrid Ott Kolk ja Juhan Kolk, samuti paljukordsed Eesti meistrid Karl-Martin Rammo, Anna Pohlak ja John Kaju.

Toredate olümpiateemaliste meenetega tänati lõppenud olümpiatsükli kestel Eesti Jahtklubide Liitu toetanud AS Livikot, AS Matekit, AS Vopak E.O.S.-i, AS Tallinna Sadamat, AS Eesti Lootsi, Marinepooli, AS NG Investeeringuid, AS LTT-d, AS Eesti Meediat ja OÜ Planestari. Merekultuuriaasta 2016 projekti elluviimise eest võtsid tänuavaldused vastu kultuuriminister Indrek Saar ja projektijuht Karen Jagodin.

Eesti Jahtklubide Liit