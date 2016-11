Kalmistu hooldajad tulevikus tavandihoone katuse alla

Kudjape kalmistu töötajad võiksid tulevikus oma ruumid saada kalmistu kõrvale rajatavas mitmeotstarbelises tavandihoones.

Kuressaare Linnamajanduse vastne juht Mikk Tuisk nentis viimatisel linnavolikogu revisjonikomisjoni istungil, et Kudjape kalmistu kõige suurem murekoht on kalmistu töötajate olukord, sest nende tööhooneks on kalmistu taga asuv väike vana elumaja, mis on soojustamata ning millel puudub vee- ja kanalisatsiooniühendus. Hoonel on küll aknad vahetatud, kuid Tuisu hinnangul tuleks päevakorda võtta siiski uue maja ehitamine.

Tulevikuperspektiivi arvestades oleks tema sõnul targem hoone üle tuua surnuaia ette väravasse, parkla äärde – siis oleks võimalik rajada vee- ja kanalisatsiooniühendused ning ka hauaplatse saaks juurde. “See on planeeringute küsimus ja tuleb lahendada koos linnavalitsusega,” märkis Tuisk.

Abilinnapea Mart Mäeker ütles Saarte Häälele, et teemat on arutatud ja probleem teadvustatud, kuid mingeid konkreetseid otsuseid ja tähtaegu veel välja käia ei ole.

Ka revisjonikomisjoni liige Jaanis Prii nentis, et kindlatest tärminitest pole juttu olnud. “Eks see peaks olema avaliku ja erasektori koostöö. Linna huvi on kalmistutöötajate olme- ja töötingimuste parandamine. Matuste korraldamine on aga eraäri,” sõnas ta.

Prii tõdes, et mingi puuküttega soojaku rajamine on tänapäeval kaunis mõttetu ning mõistlik oleks ligiduses olevad kommunikatsioonid ära kasutada ja jõuda kestvama kompaktse lahenduseni. Jutt käib ammuräägitud kabeli või tavandihoone püstitamisest surnuaia kõrvale, kuhu uue idee järgi võiks kavandada ka kalmistutöötajate töö- ja olmeruumid.