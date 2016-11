Kõikse kenam kodanikuühendus on Soelas

Vabaühenduste tunnustamisüritused said eile mõttelise jätku, kui au sisse tõsteti Saaremaa kenamad ja tublimad.

Tiitli KENA kodanikuühendus pälvis tegus ja palju korda saatnud MTÜ Soela Sadama Selts. Selts loodi 2008. aastal eesmärgiga taastada ja arendada vana Soela kalasadamat. Praeguseks on sadamast kujunenud kogukonna keskus, kus peetakse ka tähtpäevi ja korraldatakse ühiseid üritusi. Septembris oli Soela üks kolmest Eesti sadamast, mis pälvis preemia väikesadamate arengu ja kogukondliku tegevuse edendamise eest.

KENA algatuse eest tunnustati MTÜ-d Saaremaa Loomemaja ehk Kuressaare loomesuvila eestvedajaid. Suvel toimus Kuressaare kesklinnas asuvas lammutamisele minevas hoones suur hulk eripalgelisi üritusi ja koolitusi. MTÜ juhatuse liige Maris Rebel toonitas, et ettevõtmise õnnestumisel etendasid suurt rolli ka asjaosaliste kodused. “See tuluke ehk ei kustu,” lisas ta, viidates, et kui kõik läheb hästi, jätkatakse loomesuvilaga veidi teistsugusel kujul ka tuleval aastal.

KENA teo eest pälvis tunnustuse Saaremaa merispordi selts, kes korraldas tänavu Roomassaare sadama lähistel Zoom8-paadiklassi maailmameistrivõistlused. Need olid esimesed maailmameistrivõistlused, mis toimusid Saaremaal. Osalejaid oli üheksast riigist, kõige kaugemad tulid siia võistlema USA-st. Kiideti ka SMS-i head tööd noortega ja mereohutuse alal.

Kenasti on vabaühendustega koostööd teinud Lääne-Saare vallavalitsus. Vallavanem Tiina Luks ütles, et tunnustus tuli ootamatult, kuid tal on selle üle väga hea meel.

“Külade ja kogukondade esindus on alati vallavalitsuse oluline partner,” lausus Luks ja lisas, et selle nimel on vallavalitsuses ka tööd tehtud. “Tuleb anda käsi ja teine käsi vastu võtta,” iseloomustas ta kujundlikult kahe tasandi koostööd.

Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ütles tunnustusüritusel, et väikeses riigis on iga inimene oluline. Ta lisas, et kodanikuks kasvamisele ja sallivuse teemale pööratakse järjest enam tähelepanu ka lasteaedades ja koolides.

Pärast tunnustamist rääkis teemal “Hooliv inimene = hooliv ühiskond” omavalitsuste ja kodanikuühenduste konsultant Kadri Tillemann.

Viimane ühisnädala üritus toimub homme Laadla seltsimajas Torgus, kus arutatakse, kuidas korraldada kohalikku elu pärast omavalitsuste kadumist.

Ühisnädal on kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mille kestel tähistatakse ka kodanikupäeva.